Veracruz aprueba la despenalización del aborto hasta las 12 semanas

El Congreso de Veracruz aprobó este martes la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, con lo que se convierte en el cuarto estado en aprobarlo, solo después de CDMX, Oaxaca e Hidalgo.

Los diputados aprobaron el dictamen en lo general y particular con 25 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

Grupos religiosos en contra de la interrupción legal del embarazo se manifestaron afuera de la sede del Congreso de Veracruz para protestar contra la iniciativa.

Hoy se discute en el @legisver la despenalización del aborto. Grupos religiosos se dieron cita desde temprano para manifestarse en contra. Diputados de @dipsmorenavera dicen que ya hay consenso para aprobarlo ##Veracruz pic.twitter.com/0WEEV7PgZC — PEDRO MORALES LUIS (@PEDRO_REPORTERO) July 20, 2021

Otros grupos pedían que no se aprobara argumentando que el proyecto de la diputada Mónica Robles, de Morena, era inconstitucional.

Durante la discusión, la diputada de Morena y quien promueve la iniciativa, Mónica Robles, señaló que la reforma no es inconstitucional, en referencia a la supuesta violación al artículo 4 de la Constitución del estado, que protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Resaltó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en diversos momentos, ha declarado constitucional que es posible la protección de la vida y el derecho de las mujeres a una vida sexual, emocional y física.

Afirmó que, aunque el aborto esté como un delito en el Código Penal, las mujeres se lo siguen practicando por muchas razones y circunstancias, por lo cual no deben de ser criminalizadas sino protegidas.

“En Veracruz, una mujer que por diversas razones personales no puede o no quiere continuar con un embarazo es sancionada y criminalizada, aunque se diga que no lo es, porque si bien es cierto la sanción no es privativa de la libertad, está sujeta a un proceso judicial y es tratada como delincuente y estigmatizada”, dijo.

Lee: Límite temporal para el aborto por violación: el caso de Jessica

En tanto, los diputados del PAN, Monserrat Ortega Ruiz, Enrique Cambranis y Omar Guillermo Miranda Romero, se pronunciaron en contra de la despenalización.

Ortega Ruiz señaló que el estado debe garantizar la vida del ser humano desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural y que Acción Nacional no está a favor de criminalizar a las mujeres.

“La postura del partido Acción Nacional tiene como principio central de su doctrina el respeto de la dignidad de la persona humana desde el momento de su concepción pues el derecho a la vida es un derecho preminente”, comentó.

El 30 de junio, el Congreso de Hidalgo aprobó la iniciativa para reformar el Código Penal estatal y la Ley de Salud, y permitir la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las 12 semanas de gestación.