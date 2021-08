Se instalaron 99.8% de mesas receptoras para la Consulta Popular: INE

Al corte de las 13:15 horas de este domingo se han instalado 56,958 mesas receptoras para la consulta popular, lo que equivale aproximadamente al 99.8% del total.

También se informó que ocho no fueron instaladas: 4 en Chiapas, dos en Veracruz, 1 en Baja California y 1 en Nuevo León.

Este domingo, las y los ciudadanos pueden participar en la primera consulta popular de la historia del país y pondrán a prueba un mecanismo novedoso en la democracia mexicana que ha costado 528 millones de pesos, y para cuya instrumentación, en menos de un año, se recorrió un camino de tropiezos y jaloneos entre instituciones como la Presidencia de la República, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia y el propio árbitro electoral.

Durante el proceso, Beatriz Gutiérrez Müller, coordinadora del proyecto Memoria Nacional Histórica y Cultural de México, reclamó al Instituto Nacional Electoral (INE), no haber podido votar en una mesa receptora especial especial, de acuerdo con Reforma.

“Gracias, INE México por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito, gracias, gracias. Así, ¡que viva la democracia selectiva!”, escribió Müller en su cuenta de Facebook.

Ante el reclamo, el presidente de Instituto, Lorenzo Córdova, respondió a Gutiérrez Müller que “a lo mejor no está bien informada, la casilla donde ella está registrada para votar el INE registro su nuevo domicilio y actualizó su situación registral junto con la del señor presidente hace algunos meses.

“La casilla está funcionando y está instalada, ahí está esperándola su boleta. Probablemente le hayan informado mal, cuando quiera votar hasta las 6 de la tarde va estar esperándola la boleta correspondiente”.

Córdova también explicó que no se instalaron casillas especiales porque son muy “complicadas” de administrar porque no tienen un listado nominal y cuando se pidió el presupuesto al legislativo “la Cámara no atendió”.

Hasta el momento en redes sociales se ha informado la baja participación ciudadana en algunas entidades del país y la Ciudad de México.

Me toco ser funcionario de casilla para esta consulta popular, lamentablemente en punto de las 7:30 ninguno de los otros funcionarios de casilla se presentaron, y siendo las 8:56 AM ningún ciudadano se ha presentado tampoco. #ConsultaPopular2021#ConsultaPopular #ConsultaPitera pic.twitter.com/pWeqKyK1RK — David A. Hernández (@david_ah3) August 1, 2021

En entidades como Puebla 60% de funcionarios de mesas receptoras rechazaron participar en la consulta popular, informó el INE del estado. Asimismo dijo que se sustituyeron 8 mil 937 funcionarios, bajo el argumento que “se encontraban enfermas y algunas desaparecidas”.

En regiones como Cuautla, medios locales indicaron que durante la mañana se ha visto poca participación ciudadana, así también ha sucedido en entidades como Chiapas.

Este domingo a las 7:45 de la mañana se inició la instalación de casillas y mesas receptoras de votos de la la primera consulta popular a nivel federal en el país.

La jornada electoral dio inicio a las 8:15 de la mañana y estuvo encabezada por el titular del INE, Lorenzo Córdova, quien dijo que “el día de hoy estamos iniciando una nueva modalidad de participación de la ciudadanía en la vida democrática del país; por primera vez en la historia de nuestra democracia en todo el territorio nacional se llevará acabo una consulta popular para que los 93.6 millones ciudadanos inscritos en la lista nominal puedan manifestar su opinión sobre un tema que ha sido considerado de trascendencia nacional”.