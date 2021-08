Demanda contra fabricantes de armas de EU no es injerencista: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la demanda presentada por el gobierno mexicano contra fabricantes de armas de Estados Unidos no es un “hecho injerencista” ni “contra el gobierno” estadounidense.

En conferencia de prensa, señaló que la denuncia es un procedimiento civil.

“Va a darse curso seguramente en EU a esta denuncia y que nos apeguemos a la legalidad; no es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estado Unidos, es un procedimiento civil porque nos afecta que no haya un control sobre las armas”, dijo.

Sobre la demanda civil del gobierno mexicano en contra de empresas fabricantes de armas en EU, dice @lopezobrador_ que no se trata de un "hecho injerencista" ni "contra el gobierno" estadounidense, sino que se busca regular el control para evitar que lleguen a México.

Aseguró que no es ir en contra de la enmienda que les da derecho a los ciudadanos estadounidenses a portar armar de alto poder, que pueden comprar hasta por internet, sino la forma en que se fabrican, se venden y que llegan al país para causar muertes.

“Creo que el juzgado de Boston, que va atender este asunto, va a resolver, no es algo que se tenga que resolver pronto, se va a pedir toda la información. Estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada con lujos en las cachas, especiales, ellos lo saben”, dijo.

López Obrador señaló que una resolución favorable ayudaría mucho para el control de las armas. “Es la primera vez que se hace un planteamiento así, cuidadoso, con apego a la legalidad y respetuoso con de la independencia y las leyes de Estados Unidos”.

Ayer, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó una demanda civil en una Corte de Estados Unidos en contra de empresas privadas fabricantes de armas de fuego en el país norteamericano.

La demanda fue presentada en la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, en contra de los fabricantes Smith & Wesson Brands Inc.; Barrett Firearms Manufacturing Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century Internacional Arms Inc.; Colt’s Manufacturing Company LLC; Glock Inc.; Glock Ges M.B.H.; Sturm, Ruger & Co. Inc.; Witmer Public Safety Group Inc., y D/B/A Interstate Arms.

Autoridades mexicanas señalaron que la producción de armas en Estados Unidos, y su tráfico ilegal hacia México, está directamente relacionada con el aumento de la violencia en el país, pues el armamento termina en manos de los cárteles de la droga y grupos criminales.

Ante ello, la Fundación Nacional de Deportes de Tiro (NSSF por sus siglas en inglés) dijo que la demanda es una afrenta a la soberanía de Estados Unidos y descartó tener responsabilidad en la violencia en México, a quien culpó de no frenar al crimen o impedir el robo de armamento dentro del país.

“Las acusaciones de tráfico transfronterizo de armas al por mayor son evidentemente falsas. El gobierno mexicano es responsable del crimen desenfrenado y la corrupción dentro de sus propias fronteras ”, dijo Lawrence G. Keane, vicepresidente de NSSF.