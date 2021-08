'AMLO me quiere meter a la cárcel, le estorbo para 2024', asegura Anaya

Ricardo Anaya Cortés aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo a la cárcel “con mentiras y dos testigos balines” debido a que le “estorba” para sus planes de sucesión en 2024.

En un video publicado en sus redes sociales, el panista acusó una persecución política en su contra, y aseguró que desde hace un mes se tomó directamente en Palacio Nacional la decisión de perseguirlo.

“López Obrador me quiere fregar a la mala, le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, dijo Anaya Cortés.

“A mí me quiere fregar por los dichos de un delincuente que es un corrupto y un mentiroso, y a sus hermanos no les hace nada, cuando ellos sí recibieron dinero”, acusó.

Dijo que aunque no es lo que le hubiera gustado, debe tomar la decisión de “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato en las próximas elecciones.

Destacó que no hay otro argumento para perseguirlo que lo que dice en su declaración el “corrupto y mentiroso de Lozoya”.

Anaya señaló que desde hace un mes el mandatario tenía todo listo para iniciar el proceso en su contra, pero se dieron cuenta de que el expediente estaba “hecho con las patas” e “iban a hacer el ridículo”, entonces cambiaron la declaración de Emilio Lozoya.

“Alteraron el expediente. Antes decía que me habían dado dinero cuando yo era diputado a cambio de mi voto, el 8 de agosto de 2014. Pero se dieron cuenta de que en esa fecha yo no era diputado y ni siquiera estaba en la Ciudad de México. Pues ¿qué crees que hicieron estos desgraciados?, cambiaron el expediente”, dijo Anaya.

“Sí es tu fuerte la venganza (…) Hazle como quieras, no te vas a deshacer de mí, no te tengo miedo Andrés”, sentenció el excandidato presidencial.

El excandidato presidencial es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ya que es una de las 70 personas señaladas por Emilio Lozoya como implicadas en el caso Odebrecht, informó Santiago Nieto en septiembre de 2020.

En 2014, el gobierno de México, encabezado en ese entonces por el expresidente Enrique Peña Nieto, habría pagado sobornos por más de 52 millones de pesos a legisladores panistas para que apoyaran las reformas estructurales del llamado Pacto por México, entre ellos Ricardo Anaya.