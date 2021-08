AMLO va por una “renovación tajante” en el TEPJF y en el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que la reforma electoral que presentará prevé una “renovación tajante”, para que se cambie por completo a los integrantes del Instituto Nacional Electoral (INE) y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia de prensa, aseguró que no es un cambio por un “asunto personal” sino porque no están a la altura de las circunstancias y de la voluntad del pueblo.

“Cambio completo, renovación tajante, no se puede con lo mismo, no son demócratas, no respetan la voluntad del pueblo, no actúan con rectitud, no aplican ‘al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie’.

“No pueden estar aquí, no es un asunto personal, es que no han estado a la altura de las circunstancias y tenemos que dejar establecida una auténtica democracia en el país”, dijo.

"Están muy mal tanto el INE como el Tribunal Electoral": @lopezobrador_ insiste en que presentará una reforma para cambiar a los integrantes de los órganos electorales, porque "no son demócratas y no actúan con rectitud". pic.twitter.com/pyXYu4EGHd — Animal Político (@Pajaropolitico) August 16, 2021

Lee: Crisis en el Tribunal Electoral no está superada, no han mostrado rectitud: AMLO

Afirmó que durante años luchó por hacer valer la democracia y no puede dejar que el tribunal esté al “servicio de la partidocracia”.

El mandatario aseguró que los partidos construyeron un “Frankenstein” en el Tribunal Electoral.

“Los partidos crearon esto, este Frankenstein a imagen y semejanza de sus intereses”, dijo.

López Obrador señaló que se debe de cambiar y si los partidos no quieren, “que la gente sepa quiénes se oponen a la reforma”.

El 13 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) informó que se quitó tres diputaciones federales al partido Morena, una en la Ciudad de México, otra en Baja California Sur y una más en Nuevo León.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.