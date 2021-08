Tras amenazas, AMLO garantiza protección a la periodista Azucena Uresti

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se activó un mecanismo de protección para la periodista de Milenio, Azucena Uresti, tras las amenazas en su contra por supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que ya se estableció comunicación con la periodista para brindarle protección; reprobó las amenazas en su contra y expresó su solidaridad.

“Vamos a estar junto a ella, apoyándola, protegiéndola. No está sola”, sostuvo.

“Repruebo completamente esas amenazas, no admitimos que se actué de esa forma y vamos a proteger a Azucena y vamos a proteger a todos los mexicanos, es nuestra responsabilidad la protección de mexicanos, que no sean dañados, que no sean intimidados, que no sean amenazados por nadie y solo recordar que nosotros estamos combatiendo en los hechos la corrupción y la impunidad”.

López Obrador aseguró que ya no hay protección para ningún grupo de la delincuencia de cuello blanco o de la delincuencia organizada, “ya la autoridad no está al servicio de las mafias”.

"No admitimos que se actué de esa forma. Vamos a proteger a todos los mexicanos": @lopezobrador_ expresó su solidaridad con la periodista @azucenau tras las amenazas de supuestos integrantes del CJNG e informó que se estableció un Mecanismo de Protección. pic.twitter.com/7mGvFFC641 — Animal Político (@Pajaropolitico) August 10, 2021

“Siempre nuestro gobierno va a proteger a quienes llevan a cabo este noble oficio del periodismo, es nuestra responsabilidad y la asumimos”, aseguró.

Lee también: Emboscadas a policías, ataques a cuarteles, bloqueos, muertos: CJNG recrudece la violencia en Michoacán

A través de un video, un hombre que dijo ser el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, lanzó una advertencia a los medios de comunicación que hubieran ‘apoyado’ al movimiento Pueblos Unidos, de Michoacán.

En el video grabado por supuestos integrantes del cártel y publicado en Twitter, quien se identificó como Oseguera Cervantes le habló directamente al noticiero Milenio y a la conductora Azucena Uresti, a quienes acusó de recibir dinero de grupos de autodefensa.

El pasado 6 de agosto, durante el noticiero de Azucena por Milenio, se reportó que un comando compuesto por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación había tenido un enfrentamiento con los autodefensas de Tepalcatepec, tras atacar a pobladores.

Según informó la conductora, Azucena Uresti, a raíz de ataques a habitantes del Puerto de las Cruces, en Michoacán, los autodefensas respondieron, tratando de evitar que el cártel irrumpiera en la cabecera municipal.

El ataque del cártel fue hecho con drones, y con armas de calibre 50 y de 20 milímetros, narraron integrantes del supuesto grupo de autodefensa.

Medios de comunicación condenamos amenazas contra la #LibertadDeExpresión y a la periodista @azucenau y exigimos a las autoridades salvaguardar la integridad física de todos los compañeros involucrados. pic.twitter.com/RPG5MLp1lr — Animal Político (@Pajaropolitico) August 10, 2021





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.