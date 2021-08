Asesinan al periodista Jacinto Romero, en Ixtaczoquitlán, Veracruz

Jacinto Romero Flores, reportero y locutor en radio Oriestero FM, fue asesinado este jueves mientras conducía su vehículo en el municipio de Ixtaczoquitlán, Veracruz.

De acuerdo con Alcalorpolítico, recibió dos disparos alrededor de las 10:45 horas del 19 de agosto, en el bulevar Reforma, de la comunidad del Potrerillo.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal para acordonar la escena, mientras que peritos en criminalística realizaron una inspección ocular, informó el mismo medio.

Por su parte, el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, informó a través de redes sociales que las autoridades ya están tras los agresores responsables del atentado contra el reportero.

“Reiteramos que no se permitirá que intenten amedrentar a la población y en particular, mucho menos a los periodistas, por lo que cualquier intento en ese sentido no quedará impune”, escribió en su perfil de Facebook.

Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz desplegó un operativo táctico en la región centro de la entidad y –en coordinación con el personal de la Fiscalía del Estado– trabaja en la búsqueda de los agresores del periodista, señaló Hugo Gutiérrez Maldonado, secretario de Seguridad.

La @SP_Veracruz desplegó un operativo táctico en la región centro de la entidad, tras el homicidio del periodista Jacinto Romero Flores, reportero de la radiodifusora Oriestereo, registrado la mañana de este jueves en la comunidad de Potrerillo, en el municipio de Ixtaczoquitlán. pic.twitter.com/DEc6y63Fgz — Hugo Gutiérrez Maldonado (@HGutierrez_M) August 19, 2021

Jacinto Romero Flores es el sexto periodista asesinado en México en lo que va del 2021.

El pasado 19 de julio asesinaron a disparos al periodista Abraham Mendoza, conductor de EXA-Morelia, mientras salía de un gimnasio en Morelia, capital de Michoacán.

El 23 de junio mataron al reportero Saúl Tijerina Rentería, en Ciudad Acuña, Coahuila. El periodista de 25 años trabajaba en medios digitales como Noticias en la Web y La Voz.

Días antes se habían registrado otros dos homicidios de periodistas: el de Gustavo Sánchez Cabrera, en Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca; y Enrique García García, en Metepec, Estado de México.

En mayo pasado también fue asesinado Benjamín Morales Hernández, en Sonora, quien ya había denunciado amenazas en su contra.

Hasta noviembre del año pasado, se había registrado el asesinato de 19 periodistas, lo que convirtió el 2020 en el año con más homicidios de comunicadores de la última década, informó en su momento Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

Según los datos presentados, en los últimos tres años los homicidios de periodistas tuvieron un repunte significativo. Durante la actual administración de Andrés Manuel López Obrador se han registrado: dos homicidios durante diciembre del 2018, 17 en 2019, 19 hasta noviembre de 2020 y seis en lo que va de 2021.

Con información de Alcalorpolitico.