Carta para regresar a clases no es obligatoria; es burocracia autoritaria: AMLO

La carta compromiso en la que madres, padres o tutores autorizan el regreso presencial a clases, que piden autoridades educativas, no será obligatoria, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Y acerca de la carta, pues también no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta no le hace”, dijo.

Lee: “Tenemos que correr riesgos”, dice AMLO sobre regreso a clases presenciales

El mandatario sostuvo esta mañana que no está de acuerdo con la carta compromiso que se solicita y advirtió que desde el gobierno todavía se enfrenta esa concepción “burocrática autoritaria” que se heredó del periodo neoliberal.

“¿Ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? Pues no. Fue una decisión de abajo, si me hubiesen consultado hubiese dicho no”.

“Somos libres, prohibido prohibir, pero todavía tenemos que ir limpiando en el gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias, y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, de demoras”, señaló.

Dice @lopezobrador_ que la carta compromiso de la SEP para el regreso a clases no es obligatoria; señala que esta carta es producto de la herencia "burocrática" del periodo neoliberal y que no fue su decisión. pic.twitter.com/rPWLUDAehy — Animal Político (@Pajaropolitico) August 17, 2021

La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, señaló que el regreso a clases presenciales será el próximo 30 de agosto y se aplicará un Protocolo Sanitario, que incluye 10 puntos, para garantizar que sea “responsable, coordinado y cauto”.

Entre esos 10 puntos se contempla una carta de los padres donde se autoriza la presencia de los menores en las escuelas.

La carta debe tener los datos del alumno o alumna, nombre del madre, padre o tutor y la manifestación compromiso de revisar diariamente al menor para identificar la presencia de signos y síntomas relacionados con COVID-19.

También indica que los menores deberán quedarse en casa, en caso de presentar algún síntoma de COVID y llevarlos a recibir atención médica. Así como notificar a la escuela vía telefónica, los resultados del diagnóstico médico.

“La suerte también juega en esto”

El presidente reiteró que se deben correr riegos en la vida. “Imagínense no salimos porque nos podemos enfermar, un mal aire nos afecta, nos da gripa, pulmonía, pues mejor no salimos y estamos ahí encerrados. No, vamos a salir y a enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien porque la suerte también juega en esto”.

"La suerte también juega en esto": al ser cuestionado sobre el regreso a clases, @lopezobrador_ dice que no es obligatorio pero insiste en que se tienen que correr riesgos y que no podemos encerrarnos por todo. pic.twitter.com/EBmwSKUQyM — Animal Político (@Pajaropolitico) August 17, 2021





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.