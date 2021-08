Ciudadanos desairan consulta popular; Morena culpa al INE

La primera consulta popular en la historia del país transcurrió ayer con la poca participación de los mexicanos, lo que provocó que los resultados de la votación no serán vinculantes.

En el ejercicio se consultó a los ciudadanos si estaban de acuerdo en que las autoridades buscaran el esclarecimiento de decisiones de actores políticos que hayan violado los derechos de víctimas.

De acuerdo con el Conteo Rápido emitido anoche por el Instituto Nacional Electoral (INE), la opción “Sí” tuvo el respaldo de 9 de cada 10 ciudadanos que acudieron a votar (97%), pero esto no derivará en ninguna acción. Para que el resultado fuera vinculante, debía participar al menos el 40% de ciudadanos inscritos en la Lista Nominal, equivalente a 37.4 millones de personas. Sin embargo, ayer fueron a las urnas sólo 7% de los electores.

El INE informó que la opción “No” fue apoyada por el 1.5% de los ciudadanos, mientras que hubo 0.7% de votos nulos.

Desde la mañana el domingo y días antes de que iniciara la consulta, activistas y líderes de Morena responsabilizaron al INE de la escasa participación ciudadana.

Uno de los señalamientos fue que el árbitro electoral no promovió suficientemente el ejercicio, aun cuando el instituto estaba autorizado por la normatividad a iniciar la difusión el 15 de julio, de modo que sólo tuvo dos semanas para hacer campaña. Aún así, el árbitro electoral pautó 377 mil 833 impactos de spots en radio y televisión, y también hizo promoción en medios impresos, espacios exteriores y asambleas informativas.

El INE también fue acusado de instalar pocas mesas de recepción (se autorizaron 57 mil 077 mesas, de las cuales se habilitó el 99.98%). Al respecto, el instituto señaló que no le fue posible ampliar la cifra de mesas porque el Congreso de la Unión no le asignó presupuesto para la consulta, que tuvo un costo estimado de 528 millones de pesos, mismos que el propio árbitro electoral obtuvo de reasignaciones presupuestales y ahorros.

Líderes de Morena señalaron que el motivo de la falta de recursos era un “pretexto” y una “cantaleta” del INE, al que acusaron de obstaculizar el ejercicio.

“El INE nos avisó que no iba a poner el número de casillas que hubo en la elección (del 6 de julio), que era lo deseable, porque además la gente ya traía en la cabeza dónde había votado. Acababan de votar hace poquito más de un mes, casi 2, entonces hubiera sido más fácil. Sin embargo, solo tenemos un tercio”, afirmó el presidente del partido, Mario Delgado, tras emitir su opinión en la consulta.

“Pues el pretexto es el dinero, es un pretexto más porque no quieren que el pueblo mande, no les gusta eso a ellos, le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular, a la decisión del pueblo”.

El representante electoral de Morena, Sergio Gutiérrez, cargó directamente contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, a los que acusó de “sabotaje”.

“El consejero presidente (Córdova) y el consejero Ciro Murayama se han encargado de sabotear este ejercicio democrático. Iniciaron con la cantaleta de que no tenían dinero, fueron a la Suprema Corte a presentar una controversia para quejarse de su falta de dinero y la Corte no les dio la razón, les ordenó hacer la consulta. De mala gana, porque tenían que gastar el dinerito que lo tenían guardado para otras cosas, seguramente para lujos y despilfarro, empezaron a organizar la consulta tarde, de mala gana, sin dinero”, dijo el también diputado federal.

Consejeros del INE señalaron que el órgano autónomo ha sido objeto de una campaña de desinformación, desprestigio, acusaciones falsas y mentiras.

“Hay una postura unánime de los 11 consejeros electorales en señalar que el INE hizo todo lo que podía hacer y en refutar estas falsas acusaciones, estas mentiras francas y abiertas que han venido planteándose con el objeto de desinformar a la ciudadanía”, afirmó el presidente del instituto.

“Es falso que el INE no haya hecho todo lo que está a su alcance para la difusión de la consulta. (…) Y es falso que el INE no quiera la consulta, quien no quiere la consulta y quien está mintiendo es realmente quien está tratando de generar una narrativa en contra de una institución que sabe trabajar y que tiene aprecio de la ciudadanía, como lo es el INE”.

Por su parte, el consejero Murayama criticó a la organización que ha promovido desde hace meses la consulta y en la que participan personajes vinculados a Morena y activistas, conocida como Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular y que también ha acusado al INE de boicotear el ejercicio ciudadano.

Murayama cuestionó que esta organización difunda la idea de que la consulta era sobre si los expresidentes debían ser enjuiciados, y cuestionó el origen del financiamiento para su campaña.

“Sabemos que ha habido una campaña de desinformación, simulando que se va a preguntar lo originalmente pretendido. Se ha querido, de forma deliberada, confundir a la población y, de paso, dañar al INE. ¿Quién está detrás de la campaña millonaria de desinformación a la ciudadanía? ¿Quién contrató centenas de anuncios espectaculares, de carteles en el metro y parabuses? ¿Quién pagó a los brigadistas que en todo el país repartieron propaganda hablando de una pregunta que no es la que está hoy a consideración? Por la salud de la República convendrá saberlo. No puede haber cantidades millonarias de dinero financiando apuestas políticas de forma opaca y de procedencia desconocida”, dijo el consejero.

Ayer, tras el cierre de mesas, el Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular acusó al INE de discriminación de las personas más pobres por el hecho de que, para localizar la urna correspondiente para participar, se tenía que hacer una búsqueda en internet.

En conferencia de prensa, con la participación del productor Epigmenio Ibarra –quien ha hecho documentales sobre Andrés Manuel López Obrador–, la organización también criticó que en la consulta no hubo casillas especiales para personas en tránsito.

También señalaron que hubo muchos casos de casillas que cambiaron de ubicación de último momento y sin previo aviso.

Van por “Tribunal de los Pueblos”

Morena y la organización Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular coincidieron en que, a pesar de que no se alcanzó el mínimo requerido para que el resultado se volviera vinculante, es un triunfo que la ciudadanía haya participado en este primer ejercicio histórico. Incluso, Mario Delgado calificó la consulta como un “éxito” y una “gran victoria”.

“La consulta popular fue un éxito porque logró generar consenso entre diversos sectores: el EZLN, los colectivos de víctimas, la sociedad civil y los simpatizantes de la Cuarta Transformación. Somos muchos los que coincidimos en la necesidad de salir y votar por el ‘Sí’, convencidos de ayudar a que las víctimas de los crímenes del neoliberalismo tengan acceso a la Justicia y la Verdad”, afirmó.

El dirigente de Morena anunció que el partido apoyaría la petición del Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular de crear comisiones de la verdad y un “Tribunal de los Pueblos” en el que participen víctimas, intelectuales, especialistas y organizaciones a fin de esclarecer delitos.

“Nuestra propuesta, basada en los derechos humanos de las víctimas y sus familiares, además del establecimiento de comisiones de la verdad, es la creación de un ‘Tribunal de los Pueblos’, en el que figuras de reconocido carácter ético puedan juzgar, a la luz del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho mexicano, los hechos de violaciones de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la economía popular, el saqueo generalizado de nuestro país, crímenes perpetrados contra el medio ambiente, las constantes violaciones del derecho a la derecho a la información de los mexicanos y los crímenes que comprometen el presente y futuro de varias generaciones, que han acontecido en México. Se busca que, con sus resultados, este ‘Tribunal de los Pueblos’ coadyuvar en la concreción de la justicia ordinaria”, planteó la organización en conferencia de prensa.