CNTE vuelve a protestar en acto de AMLO; niega chantaje y exige 'diálogo con soluciones'

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron por segundo día en la gira que realiza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora en Comitán, Chiapas.

Aunque esta vez las autoridades municipales acordonaron con vallas todos los alrededores del teatro municipal donde el mandatario tendría un evento para conmemorar los 200 años de la Independencia de Chiapas.

De acuerdo con información del diario Reforma, el presidente bajó de su camioneta frente al teatro y mandó saludos hacia los manifestantes que exigen derechos laborales, entre ellos, préstamos de su caja de ahorro y retomar las mesas de diálogo con el magisterio.

Además fue recibido por personal médico que busca contratos permanentes y empresarios del sector turístico que exigen alto a los bloqueos carreteros en Chiapas; también llegaron algunos simpatizantes a la zona.

Maestros de la #CNTE y simpatizantes del presidente Andrés Manuel López #Obrador se enfrentaron verbalmente en Comitán, Chiapas donde el presidente López Obrador encabezó la ceremonia por el bicentenario de la independencia de ese estado #AMLO pic.twitter.com/tQl7sLxjme — Pedro Villa y Caña (@pedrovillaycana) August 28, 2021

Frente al teatro se escuchaba: “Se ve, se siente, la fuerza de la CNTE”, “Rutilio decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería”, haciendo referencia al gobernador del estado.

Maestros de la CNTE y simpatizantes del presidente López Obrador se enfrentaron verbalmente en Comitán, Chiapas donde el mandatario encabezó la ceremonia por el bicentenario de la independencia de Chiapas #Video: Pedro Villa y Caña pic.twitter.com/s0bKGlnntL — El Universal (@El_Universal_Mx) August 28, 2021

Afirmaron que no son de derecha ni intentan chantajear el jefe del Ejecutivo, pero están molestos porque solo les ofrecen diálogo y ellos piden diálogo con soluciones.

“El gobierno federal dice una cosa, pero el gobierno de Chiapas hace otra, ese es el contexto en el que el magisterio el día de hoy tiene que salir a las calles, a manifestarse frente al presidente de la republica porque ha hecho y aplicado una política de oídos sordos, sabemos que el sector salud al igual que el sector educativo tienen los mismos problemas y no podemos cerrar los ojos ante esta situación”, declaró un maestro al Heraldo de Chiapas.

Virgilio Cruz, un integrante del comité directivo estatal de la CNTE, que bloqueó desde ayer el paso del presidente a su conferencia matutina en Tuxtla Gutiérrez, aseguró que el presidente solo se está revictimizando.

“Él necesitaba que los medios de información que están ahorita a su favor -casi la mayoría- lo vieran como una víctima y que nosotros somos los culpables, el magisterio que no lo deja avanzar”, declaró a Reforma mientras se manifestaba por segundo día.

“Nos hacen lo que el viento a Juárez”

López Obrador aseguró que sus adversarios le hacen “lo que el viento a Juárez” y que no podrán detener la transformación.

“No van a poder derrotar al movimiento de la transformación en México, pero la clave está en el pueblo”, dijo.

Señaló que sus adversarios no le tienen amor al pueblo porque para ellos son “pobres y flojos”.

En el camino por la frontera con Guatemala, de Amatenango a Motozintla, nos pararon los de la CNTE, pero también nos saludaron muchos simpatizantes de la 4T. pic.twitter.com/hsbWQLqflc — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 28, 2021

Integrantes de la CNTE advirtieron que se manifestarán en todos los actos del mandatario en la entidad; más tarde se dirigirá hacia Motozintla y Huixtla, y el domingo estarán en Meta y Tapachula.

Ayer, López Obrador no acudió a su conferencia matutina debido al bloqueo de manifestantes, así que desde su camioneta mandó un mensaje: “Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creados”, afirmó.

Destacó que en reiteradas ocasiones ha hablado con los miembros de la CNTE, pero que en el caso de Chiapas y Michoacán “hay intereses creados por la dirigencia”.

Con información de Reforma y el Heraldo de Chiapas