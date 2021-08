Colectivos entran sin permiso de FGR a centro de exterminio en Tamaulipas

La Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas entró al centro de exterminio de personas en el poblado La Bartolina, Matamoros, sin permiso y presencia de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) que tienen el resguardo del terreno. Este viernes seguirán la búsqueda en una zona aledaña, informó Delia Quiroa, representante del grupo.

María Icela Chaidez y Alicia Gallegos, quienes buscan a su hijo Roberto Quiroa y su hija Yulisa Maité García Gallegos, respectivamente, encabezaron el contingente que recorrió el predio, en busca de huesos, ropa o algún documento que ayude a encontrar a una de las más de 11 mil personas desaparecidas en Tamaulipas.

Por la mañana, los integrantes de la Unión se reunieron en el estacionamiento del hotel para orar antes de salir rumbo al sitio. Aproximadamente a las 9:00 horas el convoy con ocho vehículos particulares partió por la carretera rumbo a playa Bagdad, ya que el predio se encuentra a unos 12 kilómetros de Brownsville, Texas, Estados Unidos.

Elementos de la Guardia Nacional y policías estatales resguardaron al conjunto de coches hasta la carretera y luego se internaron en la brecha que conduce hasta al centro de exterminio más grande del país, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Ya en el lugar, las buscadoras encontraron una parte del terreno delimitado con cinta naranja que fue colocada por la FGR el pasado viernes 6 de agosto, durante la visita del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

Sin embargo, las y los integrantes de la Unión dieron con la zona que no estaba delimitada y se adentraron al centro de exterminio. Apenas corría la primera media hora de buscar con la mirada en el suelo terregoso, entre la vegetación, cuando una buscadora vio unos huesos, que no pudieron definir si eran de humano o de animal.

Alicia Gallegos, madre de Yulissa Mayte, quien fue secuestrada el 12 de agosto del 2017, caminó y caminó en la zona no resguardada de La Bartolina. Tras esperar meses por una firma de un funcionario, en diciembre de 2018, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Tamaulipas le entregó el cuerpo de su hija que fue inhumado de una fosa común.

“Nos dieron unos restos, nos dijeron que esos eran pero por presiones, no les creemos”, dijo Gallegos. Aun y con el sol, Alicia recorrió el predio hasta meterse en la laguna, de aproximadamente 35 centímetros de profundidad, que es parte de La Bartolina.

La búsqueda continuó en las zonas cercanas al resguardo judicial, donde se encontraron zapatos de mujer. Los huesos y el calzado no pudo ser recolectado como indicio debido a que no hubo agentes del Ministerio Público federal.

Anuncian plantón

Por la noche, la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas, a través del representante Omar Bello, anunció que convocarán a un plantón frente a la oficina de la FGR en la Ciudad de México.

El acompañante de las buscadoras refirió que el miércoles por la noche, el titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada, Abel Galván Gallardo, notificó que no podían ingresar a La Bartolina, porque incurrirían en delitos federales.

Delia Quiroa agregó: “contestaron que no me puede dar información porque no estoy en calidad de víctima en las dos investigaciones que llevan por esos hechos, pero si declaran que es campo de exterminio, no se puede reducir a dos investigaciones”.

No obstante, la Unión volverá a entrar a terrenos aledaños este viernes con el apoyo de José Martín, titular de la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en Reynosa; Leonel Salinas, en representación de la Quinta Visitaduría; y Carlos Treviño, del Programa Especial de Presuntos Desaparecidos.