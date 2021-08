Consulta popular transcurrió entre reclamos de Morena y poca participación

A las 18:00 horas de este domingo concluyó la jornada de la consulta popular con el cierre de las mesas receptoras instaladas por el Instituto Nacional Electoral (INE); las urnas con las papeletas deben ser trasladadas a las Juntas Distritales para que se haga el cómputo de la consulta, en la que la ciudadanía se pronunció sobre si deben esclarecerse decisiones de actores políticos que violaron los derechos de víctimas.

Se prevé que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, dé a conocer a las 22:00 horas un Conteo Rápido con los resultados preliminares del ejercicio ciudadano, el primero en la historia del país.

Aunque se instaló el 99.98% de las mesas receptoras previstas, la jornada estuvo marcada por escenas que daban cuenta de una escasa participación, cuando, para que el resultado de la consulta sea vinculante, se requiere que vote al menos el 40% de ciudadanos inscritos en el Listado Nominal, equivalente a 37.4 millones de personas.

A lo largo del día, activistas e integrantes de Morena lanzaron críticas al INE, al que han comenzado a culpabilizar con el argumento de que, si no se logra la participación requerida, fue porque el árbitro electoral no dio suficiente difusión al ejercicio, que instaló pocas mesas o que las destinó a lugares lejanos.

“El INE nos avisó que no iba a poner el número de casillas que hubo en la elección (del 6 de julio), que era lo deseable, porque además la gente ya traía en la cabeza dónde había votado. Acababan de votar hace poquito más de un mes, casi 2, entonces hubiera sido más fácil. Sin embargo, solo tenemos un tercio”, dijo Mario Delgado, presidente de Morena, en conferencia de prensa.

“Pues el pretexto es el dinero, es un pretexto más porque no quieren que el pueblo mande, no les gusta eso a ellos, le tienen un profundo desprecio a la voluntad popular, a la decisión del pueblo”.

Ariadna Bahena, integrante del Comité Nacional Promovente de la Consulta Popular, afirmó que la organización recibió denuncias de personas que acusaron que no localizaron su casilla hoy, en plena jornada.

“El INE es culpable de todas las trabas, toda la falta de información, toda la confusión que tiene la ciudadanía en este momento de dónde están las casillas, a qué hora se van a abrir, si hay casillas especiales. Sí es responsable porque la Constitución y la Ley de Consulta Popular establece que el INE es la única institución que tiene las facultades para realizar este proceso democrático, y lo único que tenía que garantizar a los mexicanos era la información de la ubicación de las casillas explícita y a tiempo”, afirmó entrevistada en una casilla de la Colonia Roma, CDMX.

La activista expuso que, independientemente de si se logra el mínimo de participación para que la consulta sea vinculante, es un logro ciudadano que se haya dado este ejercicio por primera vez en la historia del país.

“Sigue siendo muy baja respecto de la participación que se espera del 40% de la lista Nominal, pero eso no significa que este ejercicio no esté ganando, ya ganó la consulta popular en el sentido de que durante meses nos permitió a la ciudadanía movilizarnos y poner en el centro del debate los agravios y la reparación del daño a las víctimas, y también nos ha permitido identificar a la institución que debe garantizar el ejercicio democrático, una institución que no nos ha permitido a la ciudadanía involucrarnos y tampoco fortalecer la democracia participativa en el país, que es tan necesaria. Más allá de un número, la participación de la gente es ávida y va con mucha información y convicción desde la ciudadanía, no desde el INE”, sostuvo.

Ciudadanos que acudieron a participar coincidieron en que la consulta es para definir si se debe enjuiciar a los expresidentes por sus decisiones, una interpretación que ha impulsado el oficialismo y Morena.

“Tengo entendido que es para ver todas las anomalías que los expresidentes han hecho en años anteriores, pero esperemos que con todo esto empecemos a hacer algo que no había pasado. Por toda la corrupción que ha habido, las injusticias, todo lo que nos ha pasado a nosotros, de que estamos viviendo una época con mucho miedo, mucho terror, hay tanta muerte, hay gente que está viviendo terroríficamente en todos los estados”, afirmó María Cleotilde Bautista Ramírez, de 62 años.

La ciudadana señaló que la investigación de decisiones de políticos debe abarcar al gobierno actual y a sus funcionarios.

“Creo que en el sexenio de Peña Nieto es donde se fue incrementando más lo que nos está pasando y nos está rebasando, ahí empezó. Existe la duda de que nuestro presidente nos dijo que nos garantizaría que íbamos a estar bien, y no sabemos si, como él dice, es que se viene arrastrando, pero también estamos viendo que no se está haciendo nada por parar, ya llevamos 2 años. Yo diría que esta consulta debería incluirlo a él, no sólo ver a los anteriores sino los que están presentes ahorita para que se pongan a hacer lo que tienen que hacer”, señaló.

Margarita del Carmen Álvarez, de 58 años, consideró que el expresidente Enrique Peña Nieto debe rendir cuentas por su responsabilidad en el aumento de la violenta.

“En el sexenio de Peña Nieto hubo un exterminio de la juventud mexicana, la sangre del crecimiento, del desarrollo, es el presente y el futuro de México, los números hablan de un exterminio de una parte fundamental de una nación”, dijo.

“Esta consulta es para tomar conciencia, cuando tienes conciencia tomas mejores decisiones, y si esa decisión es para hacer justicia y organizarnos mejor, es porque se necesita”.

Luis Humberto Rodríguez, de 50 años, fue a emitir su opinión acompañado de su hijo pequeño.

“Es para mostrarle que se está haciendo lo que se puede o lo que es necesario para que él tenga un mejor país, para entregarle lo mejor que se pueda”, explicó.

Jonás Sandoval, a quien le tocó ser presidente de casilla, destacó la logística del INE en el reparto de los materiales electorales.

“Ahora que tengo la oportunidad de participar en un cambio, por supuesto, claro que sí, no importa si el domingo a las 7 de la mañana tengo que estar aquí”, dijo.