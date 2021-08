Denuncian posible desaparición forzada a manos de policías de Acámbaro

La Plataforma por la Paz de Guanajuato, que reúne a diversos colectivos de familiares de desaparecidos, emitió una alerta por una posible desaparición forzosa. Se trata de Luis Eduardo Irvin Valdés Moctezuma, de 22 años, a quien se le perdió la pista la noche del jueves a las 22:00 horas en la colonia San Isidro en Acámbaro, después de que policías municipales lo llevaran en una patrulla.

Horas después de los hechos, la familia acudió a la comisaría de la policía, pero en la dirección les aseguraron que no habían detenido a ninguna persona con esas características.

Sandra Valdés, hermana de Luis Eduardo, aseguró a la plataforma que un amigo avisó a los familiares de que lo habían capturado. Este amigo iba con él para cortarse el pelo.

“Su amigo le marca a su novia y dicen que una unidad de policía se lo llevó. Entonces vamos mi mamá, su novia y yo a rectificar si era broma o verdad y sí, resultó que sí era verdad, y fuimos a la policía y no nos dicen nada, que no hay ningún detenido con esos datos y que no tienen ningún reporte para detener a alguien, entonces fuimos al Ministerio Público en la madrugada, pero no tuvimos suerte para que nos pudieran atender”, dijo la hermana, citada por la plataforma en un comunicado.

Lee: CNDH señala a Marina por una desaparición forzada en Guanajuato en 2018; Semar lo niega

A partir de ese momento la familia comenzó a difundir la imagen de Irvin en redes sociales y presentaron una denuncia ante el Ministerio Público.

Luis Eduardo Irvin Valdés Moctezuma mide un metro con 74 centímetros, pesa unos 90 kilogramos, tiene 22 años, cabello lacio y castaño oscuro, las cejas pobladas y como seña particular tiene un tatuaje de la fecha de su nacimiento, 3 de marzo del 1999, en la clavícula izquierda con números romanos.

Él vestía un pantalón de mezclilla oscura y una sudadera negra con la leyenda “Cali”, traía una mochila gris claro en su espalda, portaba tenis blancos con dos franjas rojas y una azul de la marca Adidas.

‼️ALERTA‼️ Desaparición forzada en #GTO🆘#TeBuscamos Luis Eduardo Irvin Valdes Moctezuma 22 años #Desaparecido en #Acámbaro el 5/8/21

👉A las 22hs en col Sn Isidro policías municipales lo llevaron en una patrulla: se desconoce su paradero@Busqueda_MX @BusquedaGto @SEGOBGto pic.twitter.com/wBaezfNz4i — Desaparecidos Guanajuato (@DesapGto) August 6, 2021