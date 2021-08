Fiscalía cita a Ricardo Anaya por red de sobornos; dice que se exiliará

Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la Presidencia, informó que fue citado este jueves por la Fiscalía General de la República para una audiencia en el Reclusorio Norte.

A través de un video, señaló que se exiliará del país debido a que es la única alternativa para seguir luchando porque dejarse encarcelar muchas veces es perder la batalla.

“En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando…

“Y que te quede bien claro Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para seguir luchando. No te vas a deshacer de mí”, dijo.

Los delitos que me imputan suman 30 años de prisión, informó Anaya.

“¿Cómo voy a creer en un juicio justo si empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme? Este proceso inició porque López Obrador así lo ordenó”, señaló.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

El 24 de mayo, Animal Político informó que la FGR acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.

Si bien hasta ahora solo se ha procesado por este hecho al exsenador del PAN, José Luis Lavalle Maury, la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.

AMLO se deslinda de investigación

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la investigación contra el excandidato presidencial; señaló que es una denuncia que presentó en 2018 por lavado de dinero.

“Es una denuncia que se presentó hace mucho tiempo por sus mismos compañeros de partido, en su tiempo, y luego esto se juntó con una denuncia que hizo el exdirector de Pemex donde acusa a legisladores y a dirigentes de partidos de que recibieron dinero para la aprobación de la reforma energética”, dijo.

"Es importante conocer los antecedentes", comenta @lopezobrador_ sobre las acusaciones de @RicardoAnayaC sobre ser objetivo de una persecución política por parte del presidente; "eso es mentira, es falso", responde él. pic.twitter.com/edsy8HbIVy — Animal Político (@Pajaropolitico) August 23, 2021

El mandatario señaló que Anaya no debe de irse sino debe de quedarse y enfrentar la situación, presentar pruebas y hablar con la verdad.

“Yo no tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que así, echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar, muy mal, muy mal ese proceder… Lo que yo creo que debe de hacer es no irse del país, enfrentar su situación, el que nada debe, nada teme”, dijo.