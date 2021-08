Maestros retienen dos horas a AMLO en Chiapas; 'no acepto sus chantajes', responde

Integrantes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) impidieron que el presidente Andrés Manuel López Obrador llegara a la conferencia de esta mañana programada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En un en enlace desde su vehículo, el mandatario dijo que un grupo de maestros le impidió la entrada bajo la condición de que tenía que atenderlos inmediatamente y resolverle sus demandas.

“Esto no lo puedo permitir, no puede el presidente de México ser rehén de nadie”, sostuvo.

Destacó que en reiteradas ocasiones ha hablado con los miembros de la CNTE, pero que en el caso de Chiapas y Michoacán “hay intereses creados por la dirigencia”.

“Por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie, yo no establezco relaciones de complicidad mafiosas con ningún grupo de interés creados”, afirmó.

El presidente @lopezobrador_ no pudo llegar a la conferencia mañanera en Chiapas, ya que un grupo de maestros de la CNTE le impidió la entrada. A cambio, envió un video en el que explicó la situación: "no puede ser el presidente el rehén de nadie".👇 pic.twitter.com/oDgg9jQ67P — Animal Político (@Pajaropolitico) August 27, 2021

En su mensaje, dijo que aunque los manifestantes no son muchos, prefiere no entrar por la fuerza y quedarse en su camioneta es una forma de protesta.

El presidente permaneció dentro de su vehículo rodeado de profesores quienes le pedían dialogar y no dejaban avanzar el auto hacia la séptima Región Militar; quedó retenido por cerca de dos horas.

“Aquí me quedo, no acepto chantajes”, “me dejan pasar, me respetan y luego hablamos”, expresó a los maestros en un breve diálogo, visiblemente molesto, para después subir el vidrio de su camioneta y no volverlo a bajar.

Hace unos minutos manifestantes de la CNTE, normalistas y trabajadores de Salud, rodearon el auto en el que viajaba el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rumbo a la Séptima Región Militar en Tuxtla Gtz, Chiapas. “No voy a aceptar chantajes”, les dijo. #Amlo pic.twitter.com/vRWXe2EaE6 — mariana escobedo (@_MarianaE_) August 27, 2021

Indicó que ya ofreció diálogo con ellos para que sean atendidos por la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez; y reiteró que esta administración no es como antes.

“No tenemos pendientes con los maestros, este es un asunto más de intereses políticos. “A mí me gustaría que los maestros de Chiapas analizaran si es correcto lo que están haciendo y si yo merezco este trato”, sostuvo.