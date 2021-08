Profesor de UV ataca relaciones LGBT+ y culpa a mujeres por aborto

Un docente de la Facultad de Contaduría y Administración, región Xalapa, de la Universidad Veracruzana (UV) realizó comentarios homofóbicos y contra el aborto durante una clase virtual de Derecho Laboral y Seguridad Social.

El martes 17 de agosto se filtró un video en el que el catedrático Mauricio Pavón calificó como “marranadas y cochinadas” las relaciones entre personas de la comunidad LGBTTTIQ:

“Ahora con tanta distorsión que hay ya de la sexualidad y de todas esas barbaridades que no voy a hablar mucho, de que ahora les permiten hombre con hombre, mujer con mujer; yo estoy totalmente en desacuerdo con esas marranadas, son unas cochinadas, porquerías, punto”.

Y prosiguió: “Porque si empiezan nuevamente a leer, como les dije, el libro de libros, dice en la Biblia, está prohibido, ahí de aquél que se junta hombre con hombre, o sea, también va para mujer con mujer. Son temas complicados que no voy a profundizar porque ustedes dirán: es que es discriminación”.

#Video | 💻🚨Estas fueron las polémicas palabras del catedrático de la Universidad Veracruzana, Mauricio Pavón, durante clase en línea. ✊Al menos 6 facultades se han unido en repudio al discurso de odio del maestro: https://t.co/I1GJkZ9r1c@brujasdelmar pic.twitter.com/aRcd5yjCDZ — e-veracruz.mx (@econsulta_ver) August 18, 2021

En la segunda fracción del video, publicado originalmente en dos partes, Mauricio Pavón añadió que actualmente los derechos humanos ‘se utilizan para matar a la gente’ y procedió a hacer comentarios contra el aborto.

Relacionado a esto: Profesor de la UP renuncia por hacer comentarios misóginos sobre el 8M

“Y me voy a meter con otro tema polémico, ahora alguien se embaraza y dice, tengo derecho a matarlo, ¿pa’ qué carajo te embarazaste? ¿Pa’ qué anduviste abriendo las piernas? (sic) Te hubieras inyectado, te hubieras tomado tus pastillitas si querías andar en esas barbaridades y les estoy hablando como adulto, porque no me parece correcto que un ser que no se puede defender sea masacrado”.

La grabación fue enviada de manera anónima a Tendedero Xalapa, página de denuncias, y ahí mismo fue publicada junto con capturas de pantalla de testimonios de alumnas que acusaron al profesor de acosador y machista.

A través de la misma página se solicitó la renuncia inmediata del catedrático y se exigió que se tomaran ‘inmediatamente cartas en el asunto’, además de que se abriera una carpeta de investigación inclinada a violencia de género.

“No más tolerancia a docentes agresores, acosadores, misóginos y homófobos”, exigieron las administradoras de Tendedero Xalapa.

Denuncien “si así lo desean”

Al día siguiente, la Facultad de Contaduría y Administración, de la cual forma parte Mauricio Pavón, emitió un comunicado en el que reprobó cualquier discurso que incitara al odio.

“Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia en la comunidad, deben hacerse valer los valores institucionales que han sido pensados atendiendo a la convivencia pacífica en nuestra casa de estudios, por lo que reprobamos cualquier discurso que incite al odio y refrendamos nuestra solidaridad y empatía con el diálogo que aboné a la pluralidad, equidad y diversidad social”.

Asimismo, la dirección de la Facultad exhortó a la comunidad estudiantil a encaminar “si así lo desean” su denuncia, de acuerdo con la normatividad aplicable, integrada en el ‘Protocolo para Atender la Violencia de Género en la Universidad Veracruzana’.

El mismo día, la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, publicó un comunicado en el cual indicó que la institución reprobaba la misoginia, la homofobia y las expresiones de odio.

“Reprobamos sin ambages las expresiones de uno de nuestros académicos, de la región Xalapa, recogidas tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación”, escribió.

Aunque terminó el mensaje sentenciando “Por una Universidad libre de todo tipo de violencias”, no especificó si se emprenderán acciones contra el profesor.

Hasta el cierre de esta nota, la Universidad Veracruzana no había definido si habría alguna sanción contra el profesor.

A partir de la publicación y difusión del video, diversas consejos estudiantiles de la Universidad Veracruzana se pronunciaron en contra de los comentarios de Mauricio Pavón, entre ellos el de la Facultad de Contaduría, la Facultad de Medicina de la región Córdova-Orizaba y la Facultad de Química Farmacéutica Biológica de la región Xalapa.

También se unió la consejería estudiantil de la Facultad de Arquitectura región Xalapa, la Facultad de Economía, la Facultad de Biología; la Facultad de Artes Plásticas, la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, la Facultad de Enfermería región Orizaba y la Facultad de Ingeniería Civil región Xalapa.

“Ante esto nos cuestionamos: ¿Qué haremos?, más allá de lanzar comunicados queremos ver hechos, queremos ver resultados y un verdadero cambio hacia una universidad más segura y libre de violencia”, se cuestionó en Tendederos Xalapa.