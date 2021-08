Maru Campos ingresa al hospital tras dar positivo a COVID-19

María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa de Chihuahua por el Partido de Acción Nacional (PAN), dio positivo a COVID-19 y actualmente se encuentra hospitalizada.

El domingo pasado dio a conocer que presentó molestias, tales como dolor de cabeza y fatiga, por lo cual se realizó una prueba PCR, a pesar de que un día antes se había hecho una prueba rápida de antígenos en la cual había dado negativo.

Sin embargo, en la reciente prueba resultó positiva y horas después reportó haber ingresado al hospital como parte de la supervisión médica y cuidados necesarios ‘para superar pronto la enfermedad’.

“Estoy bien. Muchas gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. Seguimos en contacto”, escribió a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Tras anunciar su contagio, hizo un llamado a sus seguidores a seguirse cuidando, a no ‘bajar la guardia’ y a continuar atendiendo las medidas preventivas.

El 31 de julio el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, también dio a conocer su reciente resultado positivo a la prueba PCR de COVID-19.

A través de un comunicado aseguró que se encontraba en aislamiento y bajo supervisión médica, realizando sus actividades desde su domicilio.

“Les pido a todas las personas con las que tuve contacto en días previos que estén muy pendientes de su salud y se hagan una prueba al primer síntoma”, añadió.

Amigas y amigos, ayer por la tarde comencé a sentir algunas molestias en la garganta, me realicé la prueba de PCR y el resultado esta vez fue positivo. Me encuentro aislado, me siento bien, bajo supervisión médica y realizando mis actividades desde casa.

Síganse cuidando mucho. pic.twitter.com/HsM7k4kQr9

— Marko Cortés (@MarkoCortes) July 31, 2021