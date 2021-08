Morena busca formar megabancada para controlar Diputados

Morena buscará conformar un megabloque legislativo con sus aliados, PT y PVEM, en la Cámara de Diputados para quedarse con la titularidad de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, los dos órganos que rigen San Lázaro.

Ignacio Mier, coordinador de los diputados de Morena, dijo este lunes al iniciar la plenaria de los legisladores que lo primero que harán será definir una estrategia de la coalición mayoritaria.

“Nosotros tenemos, como grupo parlamentario, 198 diputadas y diputados; toda la coalición Va por México, que incluye al PRI, PAN, PRD, tiene 202 diputados, tiene el 40%; Morena tiene el 39.8%, solo Morena. Todos ellos juntos, valen lo mismo que vale Morena. De entrada, no habría la posibilidad de que con el 40% estén solicitando tener la coordinación del órgano de gobierno”, dijo Mier.

El morenista dijo que al contar con 278 legisladores en la alianza, la ley les da la opción de integrar un solo grupo parlamentario, “es una coalición legislativa en torno a un programa, a principios, a valores, no solamente a echarle montón al grupo mayoritario, tiene una connotación evidentemente legislativa, política trascendental para transformar a México, y siempre hay la posibilidad de registrar a la coalición como un Grupo Parlamentario”.

Morena tiene 198 legisladores, el PT 37 diputados y 43 el PVEM.

Aunque negó que Morena y sus aliados busquen controlar los órganos de gobierno de la cámara Baja los tres años de la legislatura, dijo, la ley se lo permite pues este bloque aliado tiene mayoría.

“La Junta tiene un voto ponderado. Morena representa el 40% de los votos de la Junta. La coalición, en su conjunto, representa el 60% de los votos de la Junta”.

Agregó que se reuniría con los coordinadores parlamentarios del Partido del Trabajo y del Verde, pero que tienen hasta el 1 de septiembre para definir la estrategia que seguirán.

Rubén Moreira, coordinador del grupo parlamentario del PRI, pidió prudencia a todos los grupos parlamentarios, para la integración de los órganos de la Cámara de Diputados, para que se privilegie el diálogo y respeten los derechos de todos.

“Esa voluntad pasa por hacer una adecuada distribución de los órganos de gobierno de la Cámara y en caso de que no se lleve a cabo así, evidentemente tendremos que hacer un ejercicio de búsqueda de consenso”, señaló el priista.

Jorge Herrera, coordinador de la bancada del PAN, espera lograr a acuerdos para presidir los órganos de la Cámara.

“Si ellos de saque lo que pretenden otra vez mediante una ficción numérica construir algo que la gente no les dio, sino que partidista y políticamente se ponen de acuerdo para impedir que los órganos, particularmente la Junta de Coordinación Política, en donde la Ley claramente señala que si no tienes la mayoría absoluta, no la puedes presidir y tiene que rotar, si así es como ellos pretenden empezar, pues entonces vamos a empezar muy mal”.