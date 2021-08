'No me pondré de pechito': Mauricio Toledo dice que continuará en Chile

El diputado desaforado del PT, Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito y quien actualmente se encuentra en Chile, aseguró que continuará su proceso legal en el país sudamericano, ya que “no cree” en la justicia de México.

“Yo no creo en la justicia de mi país, de México. Se ha utilizado la justicia de manera facciosa, de manera interrumpida al grado del gobierno y también de la oposición, hoy como estoy en Chile, como soy chileno, encuentro en otro país otros escenarios donde la justicia es imparcial”, aseguró en entrevista con Ciro Gómez Leyva, en el programa Por la Mañana.

Agregó que en tal país se presentará ante todas las autoridades y acreditará que no es culpable de ningún delito, sino más bien víctima de una persecución política por parte de las autoridades mexicanas.

“No me voy a poner de pechito para que se ensañen con personas, de por sí se han ensañado con mi familia (…) espero que el presidente tome cartas en el asunto”.

El legislador y también exjefe delegacional en Coyoacán, negó que hubiera una orden de extradición u orden de aprehensión en su contra, o que estuviera en fuga.

Esto, después de que la propia titular de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJ-CDMX) solicitara a un juez conceder una orden de aprehensión en su contra.

Asimismo la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, había informado que la Fiscalía capitalina solicitaría la ficha roja para detener a Toledo, un día después de que este fuera desaforado y se informara sobre su ubicación en Chile.

“No he huido, el día de ayer me presenté a la Corte Suprema de la Nación, al máximo tribunal de Chile con mis abogados, para informar sobre dónde me encuentro”, aseveró el legislador durante la entrevista en Radio Fórmula.

A principios de año, la FGJ-CDMX solicitó que se quitara el desafuero del diputado Mauricio Toledo después de que hallaran “un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados”.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía, detalló que el 4 de septiembre del 2020 el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra de Toledo, en la cual se acreditó que la persona imputada contaba con inmuebles, cuyo valor excedía a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.

Tras varios meses de intentos por convocar una sesión extraordinaria para votar su desafuero, el 11 de agosto la Cámara de Diputados aprobó removerle la protección constitucional con 381 votos a favor, 24 en contra y 37 abstenciones.

Inmediatamente después de la resolución, Rafael Chong Flores, fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía capitalina, denunció que el diputado del PT huyó a Chile previo a la discusión en la Cámara.

Toledo respondió que su salida a Chile se debió a compromisos que tenía con anticipación, pues argumentó que sus padres son de nacionalidad chilena.

Previo a la votación de su desafuero, el legislador solicitó a la Cámara de Diputados una licencia por tiempo indefinido para separarse del cargo de diputado federal.

Con información de Por la Mañana.