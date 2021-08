SRE miente sobre causas de mi despido: exministro Jorge F. Hernández

El exministro Jorge F. Hernández aseguró que se está utilizando a la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz, para justificar su despido, luego de que el director ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Márquez, informó que el cese del funcionario se debió a “un asunto ético y de conducta institucional” y no por “un acto de censura”.

En entrevista en el programa de Así la cosas, en W Radio, señaló que la embajadora no fue consultada ni avisada de que iba a ser utilizada “como pretexto” para su despido y que, incluso, estaba juntos cuando se publicó el avance de su cese.

“Esa afirmación la leí en presencia de la embajadora, estábamos juntos en la residencia cuando se publicó el avance. Ella ni fue consultada, ni avisada de que iba a ser utilizada como pretexto. Eso es una injusticia con ella que es una dama intachable, que ha manejado maravillosamente la situación de las relaciones entre México y España”, comentó.

Explicó que según las declaraciones de las que es señalado de misógino las dijo en una comida particular, privada, en casa de un amigo; afirmó que ahí dijo muchas barbaridades, pero ninguna de misoginia ni contra su jefa.

“Me parece una mentira, muy alevosa, muy artera, el que me acusen a mí de misógino de algo que se dijo en una sobremesa donde los comensales eran mis mejores amigos y nuestras esposas. Ya mero está que delante de mi esposa me voy a aventar una insinuación misógina o enfrente de las esposas de mis amigos.

“No le atinaron al pretexto, se enredaron”, dijo.

El escritor @FJorgeFHdz fue cesado como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España y esto fue lo que nos aclaró: "Están utilizando a la embajadora, yo no dije lo que señalan"

— W Radio México (@WRADIOMexico) August 9, 2021

Jorge F. Hernández dijo que se tuvo que justificar el cese argumentando misoginia porque el tema se descontextualizó al oponerse a las declaraciones “ideologizadas” de un funcionario público.

“Si me cortaron la cabeza, ahí muere. Pero no tienen que justiciarlo con mentiras, ese es el tema, que digan la verdad entonces. Si fue por censura, que no lo nieguen; si fue por otra cosa, entonces que lo publiquen”, dijo.

Añadió que recibió 27 llamadas por WhatsApp y que hasta la vigesimoséptima le dijeron que estaba cesado.

El viernes fue cesado el escritor Jorge F. Hernández como Ministro para Asuntos Culturales de la Embajada de México en España, tras contradecir al actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, quien afirmó que ‘leer por placer es un acto de consumismo capitalista’.

“(…) Para dejar aclarado ya para siempre que en el fondo se lee por placer y diversos placeres se quedan en pura lectura así sigan babeando las recuas increíbles de advenedizos absolutamente ilegibles”, escribió Hernández en su columna Agua de Azar, publicada en el diario Milenio.

Jorge F. Hernández compartió en sus redes un comunicado que habría sido enviado por la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre su cese.

El documento señala que dicha “Dirección quiere dar a conocer que el día de ayer fue solicitada la cancelación del escritor Jorge F. Hernández”, quien “en fechas recientes, desafortunadamente incurrió en comportamientos graves y poco dignos de una conducta institucional que nos llevaron a solicitar a la Secretaría el término de su contratación”.

Posteriormente, la SRE publicó un comunicado similar, en el que se eliminó la palabra “graves” para calificar los comportamientos del escritor.

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) August 8, 2021

Ayer, el director ejecutivo de la Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), negó que el despido del exministro Jorge F. Hernández haya sido “un acto de censura”, y explicó que este se dio por “un asunto ético y de conducta institucional”.

A través de un comunicado personal, Enrique Márquez afirmó que “en días pasados, en una reunión en la Ciudad de México, el Sr. Hernández se refirió en términos muy ofensivos y misóginos a quien era su jefa, la embajadora de México en España, María Carmen Oñate Muñoz. El propio Sr. Hernández, buscando mi apoyo, me refirió lo ocurrido. Esto está documentado”.