Zaldívar espera que crisis en TEPJF se resuelva en breve; Vargas pide reunión urgente a magistrados

El magistrado José Luis Vargas propuso a los otros integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una reunión para “definir una salida jurídica y política” a la situación que enfrenta el TEPJF.

Detalló que la decisión se da luego del encuentro que mantuvo con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.

A través de su cuenta de Twitter, el magistrado propuso que el encuentro sea esta tarde “de forma urgente”.

Derivado del encuentro que sostuve hoy con el Ministro Presidente @ArturoZaldivarL, propuse a mis pares reunirnos esta tarde de forma urgente para definir una salida jurídica y política a la crisis que enfrenta el Tribunal. — José Luis Vargas Valdez (@JL_VargasV) August 9, 2021

Previo, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que en breve estará superada la crisis institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tras la destitución del magistrado José Luis Vargas.

A través de su cuenta de Twitter, informó que recibió al magistrado Vargas, a quien reconoció su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el TEPJF.

Recibí al magistrado José Luis Vargas, a quien le reconozco su disposición para lograr una salida a la situación que está viviendo el TEPJF. Estoy seguro de que en breve estará superada esta crisis institucional.

Agradezco a las y los magistrados su confianza. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) August 9, 2021

De acuerdo con Milenio, previo al encuentro, Vargas comentó que su asistencia a la Suprema Corte era para hablar sobre la crisis constitucional que vive el TEPJF y tomar la mejor decisión posible.

“Pedí la reunión en un par de ocasiones en días pasados. Llamo a la cordialidad a los demás magistrados, permanezco en esa posición permanezco en la decisión que se tome, que sea lo mejor para que se active con legalidad y encontrando la salida política: que es que se active la salida pacífica. Estamos en una controversia que tiene que tener primero que nada una salida jurídica”, expresó.

El viernes, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, pidió al magistrado José Luis Vargas “dar un paso al lado” y dejar la presidencia del Tribunal Electoral, pues ya no hay condiciones para que siga ante el rechazo de la mayoría de sus compañeros.

Zaldívar dijo que es momento de anteponer cualquier ambición personal y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado Vargas ya no es viable, ya no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando (…) me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quien debe ser presidenta o presidente del Tribunal”.

El 4 de agosto, por voto unánime, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron de la Presidencia de la Sala Superior al magistrado José Luis Vargas, y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, la elección fue calificada por Vargas como ilegal, al considerar que la sesión fue ilegal e inconstitucional.