Zaldívar le pide a Vargas hacerse a un lado; 'su presidencia es insostenible'

El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, pidió al magistrado José Luis Vargas “dar un paso al lado” y dejar la presidencia del Tribunal Electoral, pues ya no hay condiciones para que siga ante el rechazo de la mayoría de sus compañeros.

Zaldívar dijo que es momento de anteponer cualquier ambición personal y permitir que se retome el canal de institucionalidad por el Tribunal y que la mayoría decida quién debe ser la presidenta o presidente del Tribunal.

“La permanencia en la presidencia del Tribunal del magistrado Vargas ya no es viable, ya no hay condiciones para que él siga en el cargo que él dice que sigue ostentando (…) me parece que con realismo y responsabilidad debería dar un paso al lado y que la mayoría decida quien debe ser presidenta o presidente del Tribunal”.

Lee: Bloque de magistrados electorales afianza con Zaldívar la remoción de Vargas

Tras la reunión que tuvo este jueves con magistrada y magistrados del Tribunal, dijo que ve un ánimo constructivo.

“Yo estimo que la magistrada y los magistrados están en un ánimo muy constructivo de tratar de superar este entorno complicado y a partir de ahí, ir trabajando para legitimar de menor manera al Tribunal que está realmente muy desprestigiado y deslegitimado por todos estos conflictos internos”, dijo.

Por voto unánime, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) destituyeron de la Presidencia de la Sala Superior al magistrado José Luis Vargas, y nombraron en su lugar al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.

Sin embargo, la elección fue calificada por Vargas como ilegal, al considerar que la sesión fue ilegal e inconstitucional.

La decisión fue tomada en una sesión en ausencia del propio Vargas y de la magistrada Mónica Soto.

Ayer, los cinco magistrados que depusieron a José Luis Vargas de la presidencia del Tribunal Electoral federal sostuvieron una reunión privada con el ministro Arturo Zaldívar.