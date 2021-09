‘No me lavo las manos’: AMLO evita opinar sobre invalidez de objeción de conciencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó pronunciarse sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia que invalidó el artículo de la Ley General de Salud que invalida la objeción de conciencia para médicos.

Dijo que es respetuoso de la autonomía del Poder Judicial y de la Corte, “además es un asunto que produce mucha polémica, mucha controversia, es un tema que confronta y desde hace algún tiempo procuro no opinar”.

Lee: Corte declara inválida la objeción de conciencia de médicos; ministros discutirán sus efectos

López Obrador explicó, en su conferencia matutina de este martes, que debe ser respetuoso también de “creyentes y no creyentes” y que en estos temas polémicos es mejor que el presidente no opine.

“No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilato, sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que en un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido”, agregó.

Este lunes, en sesión del pleno, los ministros de la Corte resolvieron, por 8 votos a favor, la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que contiene el derecho de la objeción de conciencia de los médicos.

"No me estoy lavando las manos": sobre la decisión de la @SCJN de declarar inválida la objeción de conciencia de médicos, @lopezobrador_ dice que respeta la decisión pero que no puede opinar ni tomar partido. pic.twitter.com/X5F1K2LJmp — Animal Político (@Pajaropolitico) September 21, 2021

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, quien votó en contra, señaló que el derecho de la objeción de conciencia es interpretativo, que hay pocos estándares para su ejercicio y que se opone al derecho de otras personas.

Este martes los ministros determinarán si la invalidez irá acompañada de una exhortación al Congreso de la Unión, o bien, una obligación en términos de cómo debe legislarse para que exista en la ley la objeción de conciencia y la armonización con el derecho a la protección de la salud.





