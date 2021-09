“Tengan para que aprendan”: AMLO presume récords en su gobierno y que solo tiene dos pendientes

Confiando en que ganará la revocación de mandato, presumiendo récords en materia económica; el combate a la corrupción, que se han frenado las privatizaciones; destacando el éxito que ha tenido el plan de vacunación y asegurando que ha cumplido 98 de los 100 compromisos de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió su Tercer Informe de Gobierno.

Aseguró que a la mitad del camino, citando su reciente libro, “podría salir por la puerta grande de la Presidencia” y satisfecho de lo que se ha logrado en estos 2 años 9 meses.

“Es tan importante lo logrado hasta ahora, que podría dejar ahora mismo la Presidencia, sin sentirme mal con mi conciencia”, aseguró.

Destacó que solo tiene dos pendientes: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

López Obrador aseguró que su gobierno paró en seco las privatizaciones en el sector energético y se dejaron de entregar concesiones a particulares, principalmente en minas, agua, hospitales, puertos, vías férreas, playas, reclusorios y obras públicas.

Durante su mensaje dijo que impulsará este mes una iniciativa de reforma constitucional para reparar el “grave daño” que generó la privatización de sector público en la industria eléctrica.

“Tengan para que aprendan”

Además, López Obrador presumió récords históricos en al menos siete rubros de economía y seguridad.

Según el mandatario, en los 2 años con 9 meses que ha estado en el gobierno, se han batido récords nunca antes vistos en: remesas, inversión extranjera, incremento al salario mínimo; en la no devaluación del peso, en no incremento de deuda, en aumento del Índice de la Bolsa de Valores y en reservas del Banco de México.

“Está como para presumir a los cuatro vientos”, aseguró; “es como para decirle a los tecnócratas neoliberales: tengan para que aprendan”.

Inició por destacar que la inversión extranjera en el primer semestre del 2021 fue de 18 mil 433 millones de dólares, 2.6% mayor a la registrada en el mismo periodo del año pasado y la “mejor en la historia del país”.

López Obrador aseguró que no se había contratado deuda pública adicional y que el peso mexicano no se ha devaluado en todo lo que va de su administración; también que el salario mínimo aumentó en términos reales en 44%, algo que no había ocurrido en tres décadas.

“Han crecido como nunca las aportaciones que realizan nuestros paisanos migrantes a sus familiares en México –y añadió– Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4 mil 540 millones de dólares; es una cifra récord mensual”. En esta nota te contamos si eso es un logro o no del gobierno.

Admite que tres delitos no han bajado

El presidente destacó que “fruto del trabajo perseverante” que se ha llevado a cabo gracias a las reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad, se ha disminuido la incidencia principalmente en cuatro delitos: robo de combustibles (95%); los homicidios (0.5%), el robo de vehículos (28%) y el secuestro (18%).

En suma, de los 11 delitos considerados como de mayor impacto, solo tres han presentado aumentos, aseguró López Obrador, los cuales son el feminicidio, que creció en 13% – el cual volvió a insistir que “antes no se clasificaba como ahora”–, la extorsión (28%), y el robo en transporte público individual (12%).

“No se han violado derechos humanos”

El mandatario indicó que ahora se respeta la Constitución, hay legalidad, se garantizan las libertades y el derecho a disentir y los derechos humanos.

“No se censura a nadie; no se violan los derechos humanos, el gobierno no reprime al pueblo y no se organizan fraudes electorales desde el poder federal; el poder público ya no representa, como era antes, a una minoría sino a todos los mexicanos de todas las clases, culturas y creencias; se gobierna con austeridad y autoridad moral, no se tolera la corrupción ni se permite la impunidad; en la práctica, no hay fueros ni privilegios; se protege la naturaleza; se auspicia la igualdad de género; se repudia la discriminación, el racismo y el clasismo; se fortalecen valores morales, culturales y espirituales; se cuida y se promueve el patrimonio cultural e histórico de México”, reiteró.

En su discurso negó que se violenten los derechos humanos de migrantes y calificó como “un caso excepcional” lo ocurrido hace unos días cuando funcionarios de Migración patearon a un ciudadano haitiano, y destacó la suspensión de dos agentes.

Pero tan solo la mañana de este miércoles alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional y otros 500 del Instituto Nacional de Migración (INM) agredieron a migrantes, periodistas y activistas en una nueva redada en Mapastepec, Chiapas.

El presidente enfatizó en que la transformación del gobierno ya está en marcha, y que un retroceso a las acciones o decisiones tomadas “no sería una cosa fácil”.

“Estoy seguro que la gente va a votar a finales de marzo del año próximo porque continúe mi periodo constitucional hasta finales de septiembre de 2024”, destacó.

