Aremi Fuentes, medallista olímpica, denuncia que gobierno de Baja California le dio cheque sin fondos

La pesista Aremi Fuentes, ganadora de bronce en Tokio 2020, denunció que el gobierno de Baja California le entregó un cheque por 50 mil pesos, pero que no se puede cambiar porque éste no tiene fondos, no existe; asegura que solo se utilizó su imagen.

Explicó que el 12 de agosto tuvo una reunión con el gobernador Jaime Bonilla y el director del Instituto del Deporte, David González, donde le entregaron el estímulo por su esfuerzo en los Juegos Olímpicos y se hizo la foto oficial, pero al momento de cobrarlo le informaron que el cheque no existe.

“A la fecha, de la entrega del cheque de 50 mil pesos, no hemos visto reflejado el depósito; el cheque no existe. Se me hace una falta de respeto que hayan utilizado mi imagen, como medallista olímpica. No es que no tenga fondo el cheque, sino que el cheque no existe.

“Yo me di cuenta porque me acerque al Instituto del Deporte para poder reclamar mi cheque y ellos mismos me dijeron que no se puede reclamar hasta que no tenga dinero, entonces no existe. Solo me entregaron un cartón simbólico, nada más”, comentó en conferencia de prensa.

La halterista indicó que sí se le dio una cifra extra de 24 mil pesos; sin embargo, esa era por “la cantidad de nuestra beca acumulado de meses anteriores”.

Comparó su situación con la de otros deportistas. Señaló que otros recibieron más recursos por parte de los gobiernos de sus estados, por sus competencias en Tokio 2020, los cuales ascienden hasta 150 mil pesos, mientras que ella, que desde el 2014 representa a Baja California, apenas gana 3 mil pesos mensuales y no pudo cobrar su premio.

🔴 #EnVivo | Recibimos a nuestros atletas olímpicos que llenaron de orgullo a México y a los bajacalifornianos con su desempeño y entrega en esta justa. https://t.co/VQScj3NIvY#SigueLaTransformación pic.twitter.com/w30xgOy8xd — Jaime Bonilla Valdez (@Jaime_BonillaV) August 12, 2021

Aremi Fuentes obtuvo la medalla de bronce en la justa olímpica de Tokio en la categoría de 76 kilogramos.

En su trayectoria deportiva, se subió al podio en el Campeonato del Mundo de Halterofilia; en los Juegos Centroamericanos consiguió oro y plata; y en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, obtuvo medalla de plata levantando 250 kilogramos.