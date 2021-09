No es influyentismo, es por méritos propios, dice Sheinbaum sobre beca de su hija en Conacyt

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, rechazó que su hija Mariana Imaz Sheinbaum haya recibido una beca del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por influyentismo; afirmó que la tiene desde 2016 por “méritos propios”.

Señaló que está orgullosa de su hija pues consiguió un doctorado en la Universidad de California y que, como decenas de miles de personas, una beca de Conacyt para poder estudiar en el extranjero.

“Ella tuvo acceso a una beca, igual que decenas de miles de personas que han podido hacer esto. Nosotros ni utilizamos, nunca lo hemos hecho, yo me formo para sacar mi pasaporte o me formo para sacar mi licencia; nunca utilizamos ninguna influencia para hacer ninguno de estos trámites.

“No hay ninguna influencia ni mucho menos, al contrario, ojalá, muchos jóvenes tengan la oportunidad de poder salir al extranjero o estudiar universidad, posgrado, ese es nuestro anhelo: la igualdad y el derecho a la educación”, comentó.

Un usuario en redes sociales, identificado como Óscar @ALEPHBIO, difundió que la hija de la jefa de Gobierno recibió del Conacyt, entre 2019 y 2020, un millón 12 mil 436.734 pesos por concepto de Subsidios para Capacitación y Becas.

Tras la difusión de los datos, la jefa de gobierno condenó el uso de información del Conacyt y aseguró que los ataques familiares ni ayudan a un ambiente sano ni son buenos de ninguna manera.

“Condeno que cualquier persona que sea pública, utilicen esto con las familias; pero, en particular, con relación a mi hija –repito–, me siento muy orgullosa, es una joven que pudo acceder al doctorado y tuvo una beca de Conacyt desde 2016 –ahí cuando me espiaba Peña Nieto con Pegasus, ahí, más o menos por esa época-”, dijo.

Rechazó que su hija haya recibido un incremento en su beca a partir del 2019; dijo que recibe “la beca normal del Conacyt, como cualquier otra persona que estudia en el extranjero”.

Sheinbaum reiteró la importancia de apoyar la educación pública y otorgar becas a los estudiantes, inclusive, desde preescolar hasta secundaria.

“Si yo tuve la oportunidad de tener una beca, o mi hija tuvo oportunidad de tener una beca, o muchos jóvenes tienen oportunidad de tener una beca para poder estudiar, nosotros lo que queremos es devolverle al pueblo de México lo que nos dio, porque finalmente son recursos públicos”.