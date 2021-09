Conade recorta becas a atletas olímpicos pese a cumplir metas en Tokio

Al considerar que no tuvieron un buen desempeño en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) notificó a atletas mexicanos que les aplicará un recorte de hasta 65% a la beca que perciben mensualmente.

Deportistas profesionales que no obtuvieron medallas olímpicas fueron notificados de la decisión mediante un oficio fechado el 10 de septiembre –del que Animal Político tiene copia–, a pesar de que cumplieron con metas establecidas por la misma Conade.

Este medio confirmó el recorte mediante los testimonios de tres atletas olímpicos que solicitaron el anonimato y mantener en reserva la rama deportiva en la que se desempeñan, para evitar ser identificados.

Animal Político constató que todos participaron en sus respectivas disciplinas en los Juegos Olímpicos de Tokio, en los que México quedó en el lugar 84 del medallero, con sólo cuatro preseas de bronce.

A través de su dirección de Comunicación Social, se solicitó a la Conade –que dirige la campeona olímpica Ana Gabriela Guevara– una postura aclaratoria sobre la reducción del apoyo mensual entregado a los atletas, pero respondió que no haría ningún comentario al respecto.

El recorte se notificó tres días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se apoyaría a los atletas olímpicos con los recursos obtenidos por el sorteo del 15 de septiembre. Días antes, el 17 de agosto, el mandatario incluso anunció la creación de una medalla para reconocer a los cuartos lugares, entre otros apoyos económicos.

En el oficio enviado por la Conade a los deportistas olímpicos -que fue firmado por Víctor Hugo de Lucio Ávila, director de Alto Rendimiento- se justificó que el recorte a su beca estaba previsto en la carta de “compromiso de resultados” que se les hizo firmar antes de asistir a Tokio como requisito para poder mantener el apoyo económico del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

No obstante, deportistas señalan que la reducción se les aplicó a pesar de que cumplieron con la meta específica convenida, que, en su caso, era lograr calificar a los Juegos Olímpicos, independientemente del resultado que obtuvieran, según confirmó este medio.

Además, advierten que se les ha negado conocer el tabulador (“Tablas Técnicas”) con base en el cual se definió el monto del recorte.

“Como parte de los trabajos de seguimiento y evaluación a los deportistas de alto rendimiento que forman parte del listado de beneficiarios de apoyos ordinarios, esta Dirección ha realizado un análisis técnico de su desempeño y resultados deportivos obtenidos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (celebrados de julio a agosto de 2021)”, indica el oficio.

“En dicho análisis se ha encontrado que su resultado no cumple con los criterios que se encuentran plasmados en las Tablas Técnicas que contienen los criterios para otorgar los apoyos ordinarios a deportistas, documento que forma parte de las Reglas de Operación del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. Derivado de lo anterior (…) se realizará a partir del 1 de septiembre del presente año un ajuste en el monto del apoyo económico ordinario que actualmente recibe por parte de Conade”.

El pago de la beca correspondiente a septiembre, con la nueva reducción, será depositada a los atletas en los últimos días de este mes.

“No sé si es un castigo, lo veo más como ignorancia de parte de Conade; creo que no nos ven como personas, como deportistas con trayectoria, nos ven como números; se perdió el tacto con el deportista que antes existía”, refirió uno de los atletas entrevistados, cuya beca mensual cayó de los 30 mil pesos mensuales a 10 mil.

“Vimos que no hubo buenos resultados en Juegos Olímpicos, que sólo hubo cuatro medallas de bronce, y fue por falta de apoyo, hay muchos deportes que ni siquiera tienen equipos completos, o sea, los de gimnasia no tienen gimnasios con todos los aparatos olímpicos, en natación todas las albercas están cerradas y apenas se están empezando a abrir; están matando el deporte en México sólo por ver números, te están pidiendo resultados para poder apoyarte, cuando deberían de apoyar para ver resultados”.

Este deportista cuenta con medallas de plata y bronce en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe, además de récords nacionales en su disciplina.

En la carta de “compromiso de resultados” que la Conade le hizo suscribir en marzo de este año, se estableció que la meta para que conservara la beca era que calificara a los Juegos Olímpicos de Tokio.

No obstante, pese a haber calificado y participado en la competencia mundial, la institución decidió reducirle el monto del apoyo económico por no haber obtenido una medalla.

“Si bien no tuve buenos resultados en Juegos Olímpicos, mi carrera deportiva no sólo se basa en una competencia”, afirmó.

“Ahorita nos estamos dedicando 100% al deporte, y es una reducción de la beca demasiado grande; yo dependo 100% de esa beca, entonces, al momento que me están diciendo que la beca se me va a bajar a 10 mil pesos, pues sí es un golpe muy fuerte, porque literalmente de eso vivo, de eso me alimento, de eso pago mi renta; ahora voy a tener que buscar otras fuentes de ingreso, porque ser un deportista profesional en México no da”.

A otra atleta que quedó entre los mejores 30 lugares de su disciplina en Tokio, y tiene medallas en Juegos Centroamericanos (entre ellas oro), la Conade le informó que, tras los ajustes, las becas para los deportistas serán de entre 6 mil y 16 mil pesos. A ella le redujeron el apoyo de 30 mil a 10 mil pesos.

“(De Conade) nos dijeron: ‘sí, efectivamente, no cumpliste con los criterios; se te va a bajar la beca’. Aunque mi criterio (meta) era calificar a Juegos Olímpicos, me dijeron: ‘sí, pero, de acuerdo a tu resultado de Juegos Olímpicos, eso es lo máximo que te podemos dar’, y me bajaron la beca a 10 mil pesos”, detalló.

“Entonces empezamos a hablar entre atletas y resulta que a todos lo mismo: que, según el tabulador que ellos tienen -que ‘no nos pueden proporcionar’-, eso es a lo que calificamos, que nada más va de 6 a 16 mil (pesos). Yo no soy cercana a los medallistas de Tokio, entonces no sabría decirte cuánto están recibiendo, pero, al menos los que no ganamos medalla, estamos en 10 mil”.

La atleta de alto rendimiento acusó que, a casi dos semanas de la celebración del sorteo del 15 de septiembre, que recaudó 193.5 millones de pesos, no se les ha informado de qué manera les entregarían los apoyos prometidos por el presidente López Obrador.

“Lo veo como castigo al deporte en general, no sólo a mí; lo veo también como un mal manejo de recursos, donde de plano se están llevando la soga al cuello y ya no saben de dónde sacar dinero, su mal manejo de recursos los está forzando a hacer este tipo de recortes”, consideró.

Agregó que, ante la falta de apoyo económico, tendrá que buscar patrocinios privados, lo cual, lamentó, significará una distracción en su formación como deportista profesional.

“En vez de descansar o enfocarme en entrenar y poder seguir mejorando como atleta, tienes que hacer más cosas, más malabares para poder recolectar el dinero y que así te alcance para poder continuar con tu carrera”, afirmó.

“Me tendré que ir por el lado privado, buscar bastantes patrocinios, buscar cotizar de mejor manera mi imagen y ser más atractiva hacia las marcas para que me pueda mantener y poder costear ese ciclo; es parte de (esta profesión), pero sí te sientes desvalorada de parte de Conade y no sabes a dónde está llegando el dinero, no sabes qué está pasando”.

Otra atleta olímpica consultada por este medio, que tiene medallas en Juegos Centroamericanos y más de una década como deportista profesional, criticó que Conade le impusiera criterios de evaluación en Tokio respecto de su beca aun cuando no le dio apoyo en la etapa de clasificación.

“Ni quiera me tenían contemplada para Juegos Olímpicos, no me pueden pedir a mí que tenga un resultado determinado, es ilógico: si no llevaron la continuidad de mi proceso, ¿cómo me imponen una exigencia? El simple hecho de asistir a los Juegos Olímpicos es importante, porque no había probabilidades de ir, y que me digan que no di los resultados o el ancho, cuando ni siquiera tenían contemplado que yo podía ir, es ilógico”, afirmó.

“Es diferente a que si la Conade hubiera invertido en un deportista de 0 a 100, desde el principio hasta el final, y tú sabes qué procesos lleva y sabes a lo que va a Juegos Olímpicos, porque le pusiste dinero y estuviste al pendiente de su proceso, entonces sí puedes determinar que tiene posibilidades de lograr ciertas cosas, pero, en mi caso, como el de muchos compañeros, Conade no sabía nada de nosotros, ¿entonces cómo ellos determinan qué es un buen resultado o no?”.

La deportista detalló que gastó alrededor de 1 millón de pesos en su proceso de calificación a Tokio, entre viajes, materiales, pago de entrenadores, psicólogos, nutriólogos y terapias físicas.

“No hay planes a futuro para las generaciones que vienen atrás de mí, no hay material, no hay presupuesto para viajes, hacen selectivos para clasificar a torneos y ni siquiera se pagan esos torneos a los que clasificaste; se supone que te deben de dar la infraestructura para entrenar, a mí no me la dan”, observó.

“Yo he estado con tres presidentes diferentes y éste (López Obrador) es el que más nos ha dado el dinero en físico, pero, esta administración, la verdad es que está demasiado desorganizada y ya no sabemos. Yo le pregunto a mi Federación y me dice que vaya a Conade; Conade me dice que es la Federación, entonces no hay claridad de nada”.