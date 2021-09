Corte perfila declarar inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila

Ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciaron, este lunes, por declarar inconstitucional la criminalización del aborto en Coahuila.

La acción de inconstitucionalidad fue promovida en 2017 por la entonces Procuraduría General de la República (PGR), demandando la invalidez de diversas disposiciones del Código Penal del estado de Coahuila de Zaragoza.

Entre ellas, el artículo 196 del Código Penal de Coahuila que establece que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.

El ministro Luis María Aguilar señaló que su no proyecto no representa una propuesta a favor del aborto o a la interrupción del embarazo ni la propuesta de la supuesta existencia de un derecho al aborto, sino que gira entorno a la dignidad de la mujer y de las personas con capacidad de gestar y a su respeto a elegir sobre su vida sin que sea sancionada.

“El derecho a decir, entendido como la libertad que le permite a la mujer elegir quien quiere ser en relación con la posibilidad de procrear… este derecho reconoce en la mujer y en las personas con la capacidad de gestar como las únicas personas titulares de su plan de vida, a partir de su individualidad e identidad propia, lo que constituye la raíz de la obligación estatal de brindarle un ámbito de protección y no de una sanción”, señaló al presentar su postura.

El ministro presidente, Arturo Zaldívar, se pronunció a favor de declarar inconstitucional la criminalización del aborto.

Señaló que el aborto castiga a las mujeres más pobres, más marginadas y discriminadas de este país, “es un delito que en los hechos se castigue a la pobreza”.

“Condenar a las mujeres a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud y su vida, no solo es profundamente injusto sino abiertamente inconstitucional”, dijo.

Zaldívar señaló que el tema del aborto debe abordarse desde una perspectiva de derechos especialmente sensible por las “consecuencias dramáticas” que genera su penalización en la vida de las mujeres forzadas a un embarazo no deseado.

“He defendido una y otra vez que criminalizar a la mujer embarazada, con el impacto desproporcionado que tiene en la vida de las niñas y mujeres, sobre todo en las que se encuentran en mayor vulnerabilidad no es una solución que pueda sostenerse desde un punto de vista constitucional”, dijo.

El ministro Javier Laynez Potisek señaló que criminalizar y sancionar con pena de prisión a la mujer que decide interrumpir su embarazo es violencia de género y está prohibido por la Constitución.

“La penalización de la interrupción del embarazo es también una discriminación, basada en prácticas y costumbre ancladas en concepciones que asignan a un rol social a la mujer, que empata los conceptos de femenino y maternidad, anula su dignidad y anula elegir un plan de vida autónomo e individual”, dijo.

En tanto, la ministra Norma Lucia Piña Hernández señaló que este tipo de sanciones castigan la vida sexual de la mujer.

“Este tipo de normas lo que están castigando es la conducta sexual de la mujer; en violación, aunque se trate de embrión o a punto, o bien limitan a 12 o no limitan, pero por qué, porque tiene carácter de víctima y no otorgó consentimiento. En cambio, cuando otorga consentimiento, no le permiten abortar en ningún tiempo, está referida a la conducta sexual de la mujer, lo que a mi juicio también la hace inconstitucional”, comentó.

La sesión de la Corte se reanudará mañana para escuchar los pronunciamientos de los ministros José Fernando Franco, Margarita Ríos-Farjat y José Mario Pardo, y en su caso, se abrirá una segunda ronda para quienes busquen posicionarse.