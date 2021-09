Cubanos residentes en México denuncian agresiones y robo de sus pertenencias durante protesta

Un grupo de cubanos que radican en la Ciudad de México y que acudieron a manifestarse en contra de la visita del presidente de la isla, Miguel Díaz-Canel, denuncian agresiones físicas y el robo de sus pertenencias.

Los cubanos que viven en México acudieron a externar su rechazo contra el gobierno de Díaz-Canel, quien esta mañana visitó la Embajada de Cuba, ubicada en Polanco, en la Ciudad de México.

Lee: AMLO pide a EU levantar el embargo a Cuba al encabezar desfile militar

Los manifestantes llegaron a la zona poco antes de las 9:00 de la mañana y pronto se dieron enfrentamientos entre los opositores -alrededor de diez- y quienes apoyan a Díaz-Canel –más de 60 personas.

Desde su llegada a la embajada los cubanos notaron que había otro grupo de manifestantes mayor en número a favor del mandatario, por lo que trataron de mantenerse alejados para evitar confrontaciones.

Preguntaron a los elementos de seguridad que resguardaban la embajada dónde podían instalase, acataron la orden y comenzaron sacar mantas y a gritar consignas como “¡Dictador, dictador, dictador!”, “¡Viva Cuba Libre!” y “Libertad, libertad”.

Sin embargo, integrantes de la manifestación a favor de Díaz-Canel se acercaron a quitarles sus lonas, les aventaron palos, les rompieron sus playeras y golpearon a varios integrantes dejándoles varios hematomas en el cuerpo.

Anamaly Ramos, cubana residente en México, informó que por los golpes, agresiones y robos ya interpusieron una denuncia ante la Fiscalía.

Uno de los jóvenes golpeados es menor de edad, tiene 15 años, es mexicano y estaba en la manifestación acompañando a su mamá cubana.

A otros dos jóvenes les robaron sus mochilas delante de los policías, ahí tenían sus papeles de identidad personal como el pasaporte y tarjetas bancarias.

“Personas que no eran cubanas impedían que nosotros nos manifestáramos de manera pacífica sobre la realidad de nuestro país. Traían palos en las manos y nosotros revivimos un acto de repudio cubano en toda su dimensión, exactamente lo mismo, la diferencia es que la policía medio trató de protegernos”, contó José, cubando que estudia en la Ibero un doctorado en comunicación y acudió a la protesta.

“Nosotros no respondimos a las agresiones porque nuestra pelea no es con los mexicanos que están apoyando una cosa que no conocen, nuestra pelea es con el régimen que nos niega derechos y el que tiene más de 500 hermanos presos en Cuba. E incluso si hay apoyo no pasa nada, siempre y cuando haya respeto, pero eso no pasó”, señala.

Miguel Díaz-Canel participará en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se llevará a cabo este sábado 18 de septiembre en CDMX; ayer dio un discurso durante el desfile militar por el inicio de la Independencia de México.