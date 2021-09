Hay desabasto de vacuna contra el tétanos en instituciones de salud públicas

“No, no hay”, dice una enfermera del área de Medicina Preventiva de la Unidad de Medicina Familar (UMF) 60 del IMSS, en Tlalnepantla, Estado de México, cuando se le pregunta si tienen vacuna contra el tétanos. “Va a ser muy difícil que la pueda encontrar, en ninguna unidad del IMSS hay. Vaya al ISSSTE o a un centro de salud, pero no hay. No han mandado a las instituciones, porque al parecer no han comprado”, agrega cuando se le cuestiona dónde puede haber.

En el Centro de Salud San Javier, también en Tlalnepantla, tampoco hay, ni en los Centros de Salud TIII José Castro Villagrana, en Tlalpan, ni en el TII Tezozomoc, en Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Ahí un enfermero confirma que al menos en los de la capital del país no hay, “quizá en el ISSSSTE haya”, dice.

Pero no, en la Clínica de Medicina Famillar del ISSSTE, en San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, otro enfermero dice que no hay, “en ningún lado hay, el desabasto es nacional”, asegura.

Lee: Enfermeras en CDMX buscan, casa por casa, a niños con cuadro básico de vacunación incompleto

Animal Político preguntó a la Secretaría de Salud, al IMSS y al ISSSTE por qué no hay vacuna contra el tétanos y si hay una fecha para que se regularice el abasto, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. Lo único que contestó el IMSS, a través de su oficina de comunicación, es que a la dependencia que se le debía preguntar es a Salud.

De acuerdo con información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tétanos es una enfermedad provocada por una bacteria que crece en ausencia de oxígeno, por ejemplo, en heridas sucias o en el cordón umbilical si no se le mantiene limpio.

Este bacilo puede producir tetanoespasmina, una neurotoxina extremadamente potente que bloquea los neurotransmisores inhibidores del sistema nervioso central y provoca rigidez muscular y espasmos, que pueden producir dificultades respiratorias.

Existen varios tipos de vacunas que contienen el toxoide tetánico: las que únicamente contienen dicho toxoide (TT), las que contienen además el toxoide diftérico, ya sea en dosis normal o en dosis baja (Td) y las vacunas combinadas contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdpa), además de otras con diversas combinaciones.

Entérate: ¿Y las demás vacunas?

En bebés y niños se aplican las que combinan varias, incluida la hexavalente que protege contra seis enfermedades, entre estas el tétanos. En embarazadas se usa la Tdpa. Y en adolescentes y adultos que no están vacunados y se han hecho una herida que puede estar contaminada o para quienes van a viajar a algún país y se les exige tener la vacuna se usa la TT, de esta es de la que no hay.

Jesús Ramírez, un usuario de Twitter posteó el 28 de agosto: “dónde puedo reportar que en ninguna institución, del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo, tienen la vacuna del tétanos”.

Este portal lo buscó para saber qué había pasado, a lo que Ramírez respondió: “fui a todas las instituciones de salud (centros de salud, ISSSTE, IMSS,) en Huejutla, Hidalgo, y solo tenían tétanos para embarazadas”.

Carlos Magis, doctor en Salud Pública, investigador y profesor en la Facultad de Medicina de la UNAM, asegura, ante la escasez de este biológico, que “los casos de tétanos son muy pocos, la falta de vacuna no va a impactar, por el momento, pero es un mal pronóstico para el sistema (de salud) si empiezan a faltar vacunas”.

Lee más: La importancia de las vacunas

De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el 21 de agosto, se han registrado durante este año, nueve casos de tétanos en el país (mientras que el año pasado hubo ocho), y cero de tétanos neonatal.

Malaquías López, epidemiólogo y profesor del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, dice que el tétanos es una enfermedad ya muy rara. “Antes, hace unos 40 años, lo que dominaba era el tétanos neonatal (por falta de higiene y de cuidado al cortar el cordón umbilical y mantenerlo limpio)”.

Por eso, explica el epidemiólogo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) insistió en la vacuna, aunque ante la dificultad de llevarla a todas las mujeres embarazadas, sobre todo de comunidades alejadas, se optó también por fomentar prácticas que evitaran la contaminación del cordón umbilical, “lo que dio buenos resultados y la enfermedad prácticamente desapareció”, dice Malaquías López.

De hecho, explica el epidemiólogo, la vacuna se recomienda para personas que se han hecho una herida con algo que pudiera estar contaminado con tierra o estiércol, pero lo más importante cuando esto pasa, para evitar el tétanos, es hacer un lavado profundo de la herida y desinfectarla.

Sin embargo, pese a la baja incidencia, la vacuna se sigue recomendando y en algunos casos se la piden a quienes van a viajar a ciertos países, “mientras esa recomendación no cambie y sea un requisito, su abasto se debe garantizar”, subraya Malaquías López.

Quiénes han comprado vacunas con componentes contra el tétanos

Este portal realizó una búsqueda en Compranet, el sistema electrónico donde se deben registrar las adquisiciones de las instituciones públicas, para ver si hay contratos relacionados a la vacuna contra el tétanos y se encontró que la Secretaría de Salud y el IMSS no tienen registrados, en 2021, ninguno que, al menos, esté directamente identificado con la compra de este biológico.

Lee: Transparencia en contratos públicos: desde Pegasus hasta las vacunas

Los que tienen contratos con vacunas e insumos relacionados al tétanos son el ISSSTE y Laboratorios de Biológicos y Reactivos (Birmex), una empresa de propiedad mayoritariamente estatal.

ISSSTE tiene en Compranet contratos registrados en 2021 por vacuna de refuerzo contra difteria, tétanos y tosferina (Tdpa) por 11 millones 940 mil pesos a la empresa GlaxoSmithKline México, y de la vacuna hexavalente por 139 millones 750 mil pesos a Birmex.

Hay al menos otros seis contratos que en la descripción de la compra dicen vacunas, pero los archivos no existen o no abren, por lo que no se pueden identificar qué se adquirió.

En tanto que Birmex tiene registrados contratos por la vacuna hexavalente (difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, poliomielitis e infecciones causadas por haemophilus influenza del tipo b, meningitis, neumonía, encefalitis), que se aplica en los menores de cinco años. El contrato de esta vacuna es por 375 millones 401 mil 040 pesos, por un lote que no especifica las unidades, con el proveedor Suministrador de Vacunas.

Otro contrato es también por vacuna hexavalente, por 7 millones 128 mil 328 pesos y vacuna de refuerzo contra tétanos, difteria y tosferina, por 2 millones 064 mil 956 pesos y otro por 15 mil pesos con la empresa Sanofi Pasteur.

Además hay otro por el insumo toxoide tetánico concentrado a granel, por 11 mil 784 pesos, al proveedor BB-NCIPD LTD.

Animal Político preguntó a Birmex si había plan de producir la vacuna contra el tétanos en México y por eso se compró el toxoide tetánico a granel, a lo que la oficina de comunicación respondió que en efecto se compró para hacer pruebas con miras a desarrollar una vacuna, pero que primero se deben hacer pruebas piloto y enviar al Comité de Moléculas Nuevas para su aprobación.

Sobre si han comprado vacuna para el tétanos que no sea la hexavalente o refuerzos, la oficina de comunicación respondió que de enero a la fecha no se ha comprado.

El gobierno mexicano firmó el 28 de noviembre de 2019 el Acuerdo para entrar al Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), un mecanismo que consolida la demanda regional para que los biológicos se puedan adquirir al por mayor, a precio más bajo.

La OPS actúa como agente de compras en nombre de los Estados miembros del fondo y las instituciones. El FRV ofrece a los participantes la seguridad de que contarán con un abastecimiento constante de vacunas y otros insumos relacionados con sus programas de inmunización.

En el documento del Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se consigna que a la OPS le fueron encomendadas 33 vacunas. Sin embargo, la OPS confirmó a este portal que no se ha iniciado ningún proceso de compra para México, a través del Fondo Rotatorio de Vacunas.

“La representación -señaló la oficina de comunicación del organismo- recibió una solicitud de cotización para compra del toxoide tetánico (vacuna contra el tétanos), a través del FRV, sin embargo eso no significa que México vaya a adquirir dicha vacuna a través del FRV”.





#YoSoyAnimal Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político , recibe beneficios y apoya el periodismo libre.