Detención y deportación de migrantes es para cuidarlos, justifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión del gobierno mexicano de detener y deportar migrantes ya que, si se les permite que transiten hacía el norte del país, estarían expuestos a “muchos riesgos”.

En conferencia de prensa, señaló que esta semana se realizará el diálogo de alto nivel entre México y Estados Unidos donde se abordará el tema migratorio y confió que habrá una respuesta, pues dijo que no se puede solo contener el flujo de migrantes, sino que se requiere un tratamiento integral que ofrezca trabajo y protección de derechos humanos.

“Nosotros lo hacemos y esto es muy importante, ojalá se comprenda, lo hacemos no solo porque no se puede abrir la frontera y que pasen libremente todos, porque sería violar nuestras leyes; no solo es eso, es que tenemos que cuidar a los migrantes, aunque resulte paradójico.

“Si nosotros permitimos que transiten al norte del país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos. Acabamos de rescatar a un grupo muy grande de migrantes en el norte, que estaban prácticamente secuestrados. Entonces no queremos, no deseamos una desgracia”, dijo.

El presidente @lopezobrador_ dice que las detenciones de migrantes en la frontera sur del país son "para cuidarlos", ya que si se permite que crucen están expuestos a "muchos riesgos". pic.twitter.com/eFna946xnl — Animal Político (@Pajaropolitico) September 7, 2021

Rescatan a 750 migrantes secuestrados

En los últimos días, en tres eventos, se rescataron a 750 migrantes centroamericanos, quienes estaban secuestrados en Nuevo León, Tamaulipas y Puebla, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Detalló que el 5 de septiembre, personal del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional rescataron a 162 personas de Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes fueron abandonados en una bodega de Camargo, Tamaulipas, sin alimento por cinco días.

El 31 de agosto, en Cadereyta, Nuevo León, se rescataron a 327 migrantes, entre ellos 120 menores de edad, quienes estaban hacinados y en condiciones insalubres al interior de una casa de seguridad.

El tercer hecho se registró el 26 de agosto en Puebla, en donde 208 personas centroamericanas se encontraron retenidas en una bodega.

“Estos son tres casos recientes que nos reportó en INM, son 750 migrantes en 3 eventos. Que nos dice esto, la vinculación entre lo que es el flujo de migrantes con organizaciones delincuenciales que no tienen respeto por la vida humana. Cualquiera de esos tres casos pudo acabar en una gran tragedia, todos en bodegas, encerrados, en cautiverio”, comentó.

Ebrard afirmó que, en otro caso, en Tenosique, Tabasco, se torturó a nueve migrantes hondureños, quienes sufrieron maltrato físico y psicológico, para obtener dinero de sus familias.

El canciller señaló que durante el diálogo que se tendrá con autoridades de Estados Unidos se planteará el incremento de inversiones para Centroamérica, debido a que la región enfrenta un problema estructural que se agudizó con la pandemia.

Detenciones, enfrentamientos y redadas: la caza de migrantes que ocurre en Chiapas

Ayer, el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional lanzaron un nuevo operativo contra la caravana y lograron dispersar a los migrantes.

El despliegue tuvo lugar sobre las 5 de la mañana en Huixtla, Chiapas, a 41 kilómetros de Tapachula. Allí pasaron la noche los integrantes de la caminata. Cuando se disponían a reemprender la marcha fueron sorprendidos por decenas de agentes que trataron de atraparlos.

Hubo un número indeterminado de detenidos, aunque la mayoría logró escapar. Ahora los migrantes se mueven en pequeños grupos a través de los caminos rurales que transcurren en paralelo a la carretera.