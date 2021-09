INE multa al PT con 119 mdp por desvío de recursos para sus estancias infantiles

El Consejo General del INE aprobó una multa al Partido del Trabajo (PT) por 119 millones 870 mil 694 pesos por el desvío de recursos públicos para sus Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) en Nuevo León.

El dictamen aprobado por el Instituto Nacional Electoral señala que María Guadalupe Rodríguez, esposa del líder nacional del PT, Alberto Anaya, recibió en su cuenta personal 260 millones de pesos de parte del gobierno de Nuevo León, entre 2015 y 2017, para operar 13 Cendis.

Además, de dichos recursos presuntamente se depositaron 123 cheques a Héctor Quiroz García, comisionado político nacional del PT en Aguascalientes, por 59 millones 935 mil pesos, de acuerdo con el proyecto.

“Bajo el amparo de una operación entre particulares, el instituto político se privilegió de un esquema de financiamiento paralelo que le permitió ejecutar conductas contrarias a la normatividad en materia de financiamiento y fiscalización.”, expuso el INE.

Esto a 4 años de la queja promovida por el PRI por la transferencia de recursos provenientes del gobierno de Nuevo León destinados a la construcción y operación de los Cendis.

El INE aclaró que el PT no recibió de manera directa los recursos provenientes de Rodríguez Martínez, pues no hubo registros de transferencia o aportaciones en la contabilidad del partido, pero los recursos “fueron cobrados en efectivo por personas que tienen un vínculo cercano con el instituto político, además de que dichos recursos no se aplicaron a su destino original, esto es, a los CENDI”.

La sanción es equivalente al 200% del monto involucrado de 59 millones 935 mil 347 pesos que recibió de aportaciones de entes prohibidos, los 119 millones 870 mil 694.18 pesos.

En su intervención, el consejero Ciro Murayama advirtió que el INE solo impondrá las multas administrativas pero notificará a otras autoridades por la triangulación de recursos.