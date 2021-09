Ingreso de migrantes al país implica muchos riesgos de violación de derechos humanos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se está buscando que los migrantes se mantengan en albergues del sur-sureste del país porque permitir su ingreso implica “muchos riesgos de violación de derechos humanos”.

Luego de que se han realizado operativo contra la caravana migrante en Chiapas, que han deja lesionados y detenidos, el mandatario señaló que enviará una carta a su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden, para insistir que se extiendan los programas sociales Sembrando vida y Jóvenes construyendo el futuro a Guatemala, Honduras y El Salvador.

“El propósito es mantener, hasta donde sea posible, a los migrantes en el sur-sureste del país porque permitir la introducción por completo al territorio, que atraviesen nuestro país, significan muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte, desgraciadamente hay esos antecedentes”, dijo.

López Obrador detalló que con la aplicación se ambos programas se otorgarían 330 mil empleos a migrantes, 240 mil con Sembrando vida y 90 mil con Jóvenes construyendo el futuro, en una primera etapa.

Lee: INM y Guardia Nacional intentan bloquear migrantes en Chiapas: ¿cómo surge esta nueva caravana?

Y que el gobierno de Estados Unidos tendría el compromiso de darles visas temporales de trabajo para que puedan ir a laborar seis meses y regresar a sus actividades en Centroamérica.

“La semana próxima a más tardar le envío una carta (a Biden) porque no podemos solo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas. La gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hace por necesidad. No es conveniente solo fincar el plan migratorio en el pie de la contención porque queda cojo, se requiere cooperación para el desarrollo”, dijo.

Sobre la entrada de migrantes al país, dice @lopezobrador_ que el propósito es mantenerlos "hasta donde sea posible en el sur-sureste del país", ya que permitir su ingreso implica muchos riesgos de violaciones de derechos humanos. pic.twitter.com/00fVrBIu1Z — Animal Político (@Pajaropolitico) September 2, 2021

Aseguró que, durante su visita a Chiapas, dio instrucciones de que se respetaran los derechos humanos, que no se golpeara, no se lesionara y “muchos menos que se fuera a agredir y que perdieran la vida los migrantes”.

Las declaraciones del presidente López Obrador se dan tras diversos operativos en conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, en los que fueron detenidos y resultaron lesionados un número indeterminado de migrantes que intentaban salir del estado de Chiapas.

Lee: México seguirá ‘conteniendo’ migrantes, dice AMLO; pide a EU un plan de desarrollo para Centroamérica

La mañana de este miércoles, alrededor de 400 elementos de la Guardia Nacional y otros 500 del INM agredieron a migrantes, periodistas y activistas en una nueva redada en Mapastepec, Chiapas.

Este martes, agentes del INM lanzaron un operativo contra migrantes que se encontraban en Mapastepec, y el 28 de agosto también hubo una redada en la carretera Tapachula-Arriaga, donde se reportó que elementos de seguridad con equipo antimotines cerró el paso y encapsuló a la caravana. Detuvieron a varios migrantes haciendo uso excesivo de la fuerza.

El Instituto Nacional de Migración (INM) suspendió a dos de sus agentes por “actuación indebida” en el operativo de detención contra la caravana de migrantes que transitaba por la carretera Tapachula-Arriaga, en Chiapas este 28 de agosto.

Ayer, la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que busca instalar un “campamento humanitario” en el estado de Chiapas, para brindar atención a migrantes de origen haitiano, “con el propósito de favorecer a dichas personas una vida digna”.