Fuertes lluvias en Nueva York provocan al menos 17 muertes; se declara estado de emergencia

Las inundaciones por las torrenciales lluvias remanentes del huracán Ida dejaban este jueves al menos 17 muertos en Nueva York y sus alrededores, incluidos varios fallecidos en sótanos durante un evento meteorológico “histórico” que causó estragos de sur a norte de Estados Unidos.

La policía señaló que nueve personas murieron en la ciudad de Nueva York, mientras que cuatro perdieron la vida en Elizabeth, en el vecino Nueva Jersey, dijo a la AFP un portavoz de la alcaldía.

En Passaic, vecina a Nueva Jersey, el alcalde Hector Lora dio cuenta de un fallecimiento.

Medios locales informaron en tanto que al menos 22 personas perdieron la vida en la región de Nueva York.

Con los 17 fallecidos confirmados a la AFP por fuentes policiales, se elevan a 20 las víctimas fatales en Estados Unidos tras el ingreso de Ida el domingo como huracán categoría 4 a Luisiana, abriendo una senda de destrucción hacia el norte.

El presidente Joe Biden viajará el viernes a Luisiana, donde Ida provocó severas inundaciones y tornados, destruyendo muchos edificios y dejando sin electricidad a más de un millón de hogares.

Ida sembró una estela de destrucción hacia el norte después de impactar como huracán de categoría 4 el fin de semana en Luisiana, donde provocó graves inundaciones y tornados.

“Estamos soportando un evento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras calles”, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, el miércoles por la noche.

Los neoyorquinos se despertaron con un cielo azul despejado el jueves, cuando la ciudad volvió a la vida.

Pero la destrucción de la noche anterior se hacía evidente en las ramas de los árboles caídos de las calles, mientras los servicios del metro se reanudaban lentamente.

Es raro que tormentas así golpeen la costa noreste de Estados Unidos. Esto se produce cuando la capa superficial de los océanos se calienta debido al cambio climático.

El calentamiento global está causando que los ciclones se vuelvan más poderosos y transporten más agua, lo que representa una amenaza cada vez mayor para las comunidades costeras de todo el mundo, según los científicos.

“El calentamiento global es una realidad y empeorará cada vez más a menos que hagamos algo al respecto”, advirtió el senador Chuck Schumer.

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS) registró un récord histórico de 80 mm de lluvia en una hora en Central Park.

Las inundaciones bloquearon las principales vías de tránsito en varios distritos, incluidos Manhattan, el Bronx y Queens. La lluvia comenzó a caer a las 21H30 (01H30 GMT) y distintos vídeos subidos a Twitter por el NWS mostraban las calles anegadas que hacían imposible el tráfico vehicular.

This is perfect example of what you should not do! Notice the white car towards the end that is floating. This water is too deep to drive through. Turn Around Don't Drown!! https://t.co/qR8ufBr7kW

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) September 2, 2021