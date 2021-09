'No queremos que México sea un campamento de migrantes': AMLO crítica poca acción de la ONU

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no quiere que México sea un campamento de migrantes y criticó la poca intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante problemáticas como la de Haití.

Luego de que en los últimos días se han instalado campamentos de migrantes haitianos en Ciudad Acuña, Coahuila, y que otros han llegado a la ciudad de México en busca de refugio, el mandatario señaló que se debe de atenderse el problema de migración de fondo.

“No queremos que México sea un campamento de migrantes, queremos que se atienda el problema de fondo, que la gente no se vea obligada a migrar. Si no continuamos con lo mismo, es retenerlos, ponerlos en albergues y no enfrentamos el problema de fondo”, afirmó.

En conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador llamó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intervenir en el “desgobierno” en Haití; afirmó que se está tardando.

Señaló que el asesinato del presidente haitiano, la violencia y las bandas delincuenciales son lo que provocan que la población migre.

“Hay que hacer algo, aquí la ONU se está tardando, es lo mismo, y ¿dónde están los organismos de defensa de derechos humanos a nivel internacional? Porque no es dar la espalda, voltear para otro lado, hay que atender los problemas. Eso es lo que se están proponiendo”, dijo.

López Obrador reiteró su llamado a Estado Unidos para intervenir en los pueblos pobres de América Latina y el Caribe.

En la Ciudad de México, de un día para otro, la oficina de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) vio multiplicada por seis su afluencia. Habitualmente reciben alrededor de 40 personas de distintas nacionalidades, pero este miércoles fueron 240, en su mayoría de nacionalidad haitiana.

Muchos de los migrantes están en búsqueda de refugio y regular su situación en México. La mayoría de ellos pasó un tiempo en Tapachula, Chiapas, hasta que a falta de expectativas siguieron su camino hacia el norte.

Aunque el primer objetivo era EU, las terribles imágenes de agresiones a caballo en la frontera y las deportaciones iniciadas por el gobierno de Joe Biden les han hecho cambiar de idea.

Durante su visita en la Ciudad de Acuña, Coahuila, el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, aseguró que México no es un país de fronteras abiertas y que todos los países, incluso hasta el cielo, tienen control migratorio.