Rezos vs consignas feministas: así fue la marcha por la despenalización del aborto en Jalisco

Risas, abrazos y cánticos. “Vamos a celebrar porque (el aborto) algún día se va a despenalizar”, gritó una de las participantes cuando recién iniciaba la marcha y razón por la que muchas aplaudieron.

Se trata de las mujeres y personas gestantes que marcharon en Jalisco en el día de acción global por un aborto legal y seguro, en una convocatoria realizada por la Red de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser).

Asistieron niñas, adolescentes y adultas que cantaban al unísono “que casualidad, que casualidad, que los que no conciben, nos prohíben abortar”, mientras avanzaban por la Avenida Fray Antonio Alcalde, una de las más emblemáticas de la ciudad.

A mitad de su ruta se alzaron los puños. La marcha se paró y se hizo un silencio. “Compañeras, de este lado está un templo y con ello los antiderechos, para evitar conflictos nos vamos a mover”, dijo una de las voceras.

Las participantes se cambiaron de carril, evitando una confrontación, como la ocurrida el año pasado, dónde recibieron empujones, botellazos y golpes por exigir poder decidir sobre sus propios cuerpos.

Mientras las manifestantes se cambiaban se podía escuchar “Viva Cristo Rey”, “Vivaaaaaaa”, gritaban integrantes de grupos que rechazan el aborto afuera del templo El Santuario, en Guadalajara. Sujetados de las manos y rezando, cubrían las paredes y esperaban el paso de las colectivas.

Unas cuadras más adelante volvió a suceder, en el templo San José, ubicado en la misma avenida. “Solo pido un derecho que me corresponde”, gritó una de las manifestantes cuando le intentaron provocar.

Como no hubo una confrontación, los colectivos contra el aborto comenzaron a avanzar a la altura de las manifestantes y a alzar sus pañuelos color celeste que significan en contra de la despenalización del aborto. Entonces, entre las marchantes se comenzaron a decir “vámonos lento, no hay que responderles”.

A última hora las manifestantes doblaron por la calle de Juan Manuel y con ello dejaron a un grupo contra el aborto que iban encarrerados por bloquearles el paso.

El cambio, dijeron las participantes, se hizo para evitar pasar por la Catedral, donde otro colectivo provida les esperaba igual: sujetados de las manos y rezando.

Aunque la intención era llegar al Congreso del Estado no pudieron, pues las calles aledañas estaban resguardadas por policías y vallas. Finalmente llegaron a la Plaza Fundadores, a espaldas del Teatro Degollado y a unos metros del Congreso.

“Estamos hoy acá, para encontrarnos y para exigirle al poder legislativo que armonice las leyes estatales con las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es nuestro derecho y no depende de su voluntad, gusto, ni parecer”, dijo una de las integrantes de Ddeser y fue la petición colectiva que se hizo al Estado.

Mientras las manifestantes iniciaban cánticos y actividades lúdicas, la Catedral seguía resguardada por grupos provida que rezaban en el sitio. A ellos les protegían unas vallas y las policías.

“A mi, esto me dice que al Estado no le importa mi derecho a decidir. (El aborto) no lo hacen una realidad, vengo a marchar y todo el rato hay gente agrediéndonos y provocándonos, y la policía no los contiene ni los retira. Tengo derecho a marchar y a decidir, voy a luchar por eso”, dijo una de las manifestantes que pasó por la Catedral como camino para ir a casa.

Hay 7 clínicas en Jalisco que deben hacer abortos legales

Desde 2017 en Jalisco las mujeres pueden acudir a 7 clínicas en donde por derecho les deben realizar un aborto cuando su vida este en riesgo, tenga una malformación el feto o el embarazo sea producto de una violación.

Las integrantes de Ddeser repartieron volantes para dar a conocer la información sobre la norma 046 y su derecho a acceder a un aborto legal en el Estado bajo esas causales.

“Esto existe desde que hace 4 años, pero pocas lo saben porque la autoridad no quiere hacerlo, es doloroso, pero es así, entonces buscamos que se sepa, que si sufriste una violación o tu vida esta en riesgo puedes abortar en una clínica pública”, dijo una de las marchantes.

Lo difundido por las manifestantes está publicado en el Periódico Oficial de Jalisco y es parte del Programa para la Interrupción Legal del Embarazo de los Servicios de Salud del Estado de Jalisco.

Los hospitales en donde se puede realizar son el Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, El Hospital de la Mujer Guadalajara, Hospital General de Occidente, Hospital Regional de Puerto Vallarta, Hospital de Ciudad Guzmán, Hospital Regional de Tepatitlán y Hospital Comunitario de Colotlán.