Zaldívar dice a científicos señalados por FGR que jueces actuarán con independencia

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió este miércoles a un grupo representativo de los académicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) e integrantes del Foro Consultivo denunciados por uso indebido de recursos.

La Corte informó en un comunicado que la reunión se dio “a solicitud de los interesados”, en la oficina del ministro Arturo Zaldívar, donde les reiteró que el Poder Judicial de la Federación “seguirá actuando con independencia e imparcialidad en el cumplimiento de su deber”.

El Ministro Presidente @ArturoZaldivarL recibió a un grupo representativo de los académicos -exfuncionarios del CONACYT y exintegrantes del FCCYT- denunciados por uso indebido de recursos públicos; les reiteró que el PJF seguirá actuando con independencia e imparcialidad pic.twitter.com/0cc3EWSEN5 — Suprema Corte (@SCJN) September 29, 2021

Respecto al caso contra 31 científicos y académicos, el vocero de la Oficina de la Presidencia, Jesús Ramírez, escribió en redes sociales que de los 571 millones de pesos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico en 16 años, solo 100 millones fueron utilizados para proyectos de ciencia y tecnología, mientras el resto se usó en “gastos operativos”.

Mencionó que las acciones emprendidas por la Fiscalía General de la República (FGR) no son responsabilidad del Conacyt, y señaló que el gobierno federal no persigue científicos ni a nadie, “pero no será cómplice de actos que dañen el patrimonio del pueblo mexicano”.

Por su parte, la FGR decidió no apelar la decisión del juez federal Gregorio Salazar Hernández de no conceder las 31 órdenes de aprehensión, aunque mantiene abierta la indagatoria en su contra y podría proceder de nuevo en cualquier momento.

En esta nota, Animal Político informó que este 27 de septiembre se venció el plazo con el que contaba la FGR para presentar la apelación, sin que esto ocurriera. Esto significa que la decisión del juez de no conceder las órdenes solicitadas en esta ocasión queda firme y es definitiva.