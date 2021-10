Se va a seguir protegiendo a la corrupción: AMLO critica decisión de la Corte sobre prisión preventiva

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que, con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de quitar la prisión preventiva para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas, se va a seguir con la línea de proteger la corrupción.

Afirmó que no está de acuerdo con la determinación y que no se actuó bien porque se seguirá protegiendo a las minorías y castigando a los que “no tienen agarradera, influencias o no tienen con qué comprar su inocencia”.

Agregó que estos delitos son cometidos por delincuentes de cuello blanco que no pueden ir a la cárcel por ser “fifís”.

“Que se castigue por igual a todos los que cometen un ilícito y que no esté la justicia al servicio del dinero, de los poderosos, eso refleja, el que va en la línea de seguir protegiendo la corrupción y de seguir apoyando a las minorías.

“Se trata de delincuentes de cuello blanco, no puede ir a la cárcel los fifís”, dijo en conferencia matutina.

¿Qué refleja la sentencia de ayer de la @SCJN sobre la prisión preventiva automática? El presidente @lopezobrador_ responde que "va en la línea de seguir protegiendo a la corrupción y seguir apoyando a las minorías". pic.twitter.com/4DBMvfbZbe — Animal Político (@Pajaropolitico) October 26, 2021

Lee: La cárcel es la regla: se acabaron los inocentes, van a prisión 85% de los detenidos sin probar el delito

Añadió que los grandes empresarios, dueños de despachos fiscales cometen fraudes de miles de millones de pesos y la hacienda pública deja de recibir ingresos, que podrían ser utilizados para garantizar al pueblo el bienestar y que no se violen los derechos humanos.

Sin embargo, López Obrador advirtió que respetará la decisión de la Suprema Corte para estar en un “verdadero estado de derecho” y porque hay una división e independencia de los poderes.

Señaló que aún es tiempo para que el Poder Judicial se reforme y se limpie de corrupción.

“Todavía es tiempo para que se reforme el Poder Judicial, que lo hagan en ellos mismos, pero estas decisiones no le ayudan al Poder Judicial. ¿Por qué no actúan así cuando se trata de hacerle justicia al pueblo raso?… Va a llegar el momento en que los jueces, magistrado y ministros van a ser más sensibles y van a tener una dimensión social y van a poder hacer justicia sin apartarse de la legalidad”, dijo.

Ayer, el pleno de la Corte invalidó, por mayoría de 8 votos, la prisión preventiva oficiosa para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y uso de facturas falsas.

La prisión preventiva ha provocado que en México cada día se encarcelan a 300 personas, lo que causó el crecimiento más rápido de la población penitenciaria en 15 años. Pero este número no indica que se haya logrado abatir la impunidad o frenado la violencia, según una investigación de Animal Político e Intersecta.

Puedes leer hoy el especial: Prisión preventiva: el arma que encarcela a pobres e inocentes.





