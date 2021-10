AMLO pide a padres limitar videojuegos; alerta que narco recluta a niños

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a las madres y padres de familia limitar los videojuegos violentos a sus hijos, ponerles más atención y pasar más tiempo con ellos.

López Obrador aclaró que no busca prohibir los videojuegos; sin embargo, dijo que las personas deben autolimitarse y actuar de forma responsable ya que “sin duda afecta y daña a los niños”.

Te puede interesar: CJNG usa Facebook para reclutar y entrenar a jóvenes, reporta The Wall Street Journal

“Desde luego somos libres, prohibido prohibir. Lo mejor de todo es autolimitarnos, que todos actuemos de manera responsable y sí es importante la información, tenemos nosotros la obligación de informar para que cada quien actúe con absoluta libertad, pero consideramos que hay que tener cuidado y dedicar más tiempo a los niños, a los adolescentes”, dijo durante su conferencia de prensa.

El presidente @lopezobrador_ dice que los videojuegos, como el Nintendo, resultan violentos y dañinos para los menores de edad, por lo que hace un llamado a "autolimitarse" en su uso. pic.twitter.com/X52EM7bnFN — Animal Político (@Pajaropolitico) October 20, 2021

El mandatario destacó la importancia de no dejar a los niños solos con aparatos electrónicos como vidojuegos, tablets o televisiones, ya que “el que los entretenga no quiere decir que tienen buenos contenidos”.

Tras este mensaje, se alertó del reclutamiento de niños por parte del narco, a través de videojuegos, para emplearlos como “halcones”.

Narco recluta a través de videojuegos

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, dio a conocer un caso denominado “Free Fire”, luego de que tres menores de Oaxaca fueron secuestrados tras ser enganchados por otro menor de edad, a través del videojuego Free Fire.

“Los tres menores rescatados son usuarios del videojuego Free Fire, el cual se caracteriza por poder descargarlo desde cualquier dispositivo móvil, de forma gratuita y por el alto contenido de violencia es que los usuarios deben matar con armas de fuego a otros para sobrevivir”, explicó.

Mejía Berdejas detalló que los menores habían sido contactados por el crimen organizado a través del juego en línea y se les ofreció trabajar en Monterrey como “halcón”, checando frecuencias de radio desde un cerro y avisando de presencia policiaca. Por este trabajo, el criminal le ofreció al menor 8 mil pesos quincenales, lo cuales él aceptó.

El menor comentó a dos de sus compañeros de escuela la oferta hecha por el criminal y ellos también aceptaron trabajar.

Una mujer de nombre Miriam “N” se reunió con el primero menor en la terminal de ADO de Oaxaca para entregarle dinero en efectivo para los gastos del viaje a la Ciudad de México y luego rumbo a Monterrey.

El 9 de octubre, los menores originarios de Tlacolula de Matamoros, abordaron un taxi foráneo rumbo a la capital de Oaxaca para encontrarse con Miriam “N” en la terminal de ADO. Posteriormente, elementos de la fiscalía y la policía llegaron al domicilio para rescatar a los menores y detener a la mujer.

El funcionario comentó que se abrió una carpeta de investigación por delito de trata en modalidad de explotación laboral.

De acuerdo con el gobierno, los grupos criminales y carteles han tenido una presencia relevante en el mundo Gamer y redes sociales como Tik Tok e Instagram, socializando la delincuencia y haciendo apología al delito y la violencia.

El reclutador que aparenta ser un joven más, les hace llegar invitaciones privadas en la madrugada cuando

ningún padre, madre o tutor vigila a sus hijos, el perfil de los reclutados son jóvenes que estén interesados en las armas y adrenalina, posteriormente crean eventos privados en donde les dan las instrucciones para su reclutamiento en las filas criminales.

Decálogo para un juego seguro

Tras el caso de los tres menores, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer un decálogo para propiciar que la experiencia de jugar en línea sea segura.

“No se trata de satanizar la tecnología sino hacer un uso responsable de ella”, señaló Rosa Icela Rodríguez.

1. No jugar ni chatear con desconocidos.

2. Establecer horarios de juego.

3. No utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar.

4. No proporcionar datos personales ni telefónicos ni bancarios.

5. No usar micrófono ni cámara.

6. No compartir ubicación.

7. Reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas.

8. Mantener la configuración de seguridad en los dispositivos, el llamado ‘control parental’.

9. En caso de menores de edad, jugar bajo la supervisión de los adultos.

10. Si se detectan estas conductas de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes se puede reportar al 088.

Para evitar que los menores de edad corran riesgos a través de los videojuegos, @rosaicela_ presenta un 'decálogo' de recomendaciones para el uso de estos: pic.twitter.com/HAfhmTnXM3 — Animal Político (@Pajaropolitico) October 20, 2021