“Si mi hermano es responsable, que sea castigado”, dice AMLO sobre investigación contra Pío López

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si su hermano Pío López −acusado de recibir recursos presuntamente ilícitos para Morena−, es responsable de algo, que sea castigado.

“Yo no protejo a nadie, yo llegué aquí para encabezar una transformación, hacerla con todo el pueblo, por eso me dieron su confianza millones de mexicanos. No los voy a traicionar. Si mi hermano es responsable que sea castigado, yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de mi familia, yo ya no me pertenezco”, dijo.

Al ser cuestionado sobre el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para continuar con la investigación en contra de Pío López Obrador por presuntos delitos electorales, aseguró que él no es cómplice de nadie.

El mandatario insistió en que en su gobierno no se permitirá la corrupción. “Entonces, ofrezco disculpa si denunció actos de corrupción porque estoy convencido de que ese es el principal problema de México”, dijo.

“Puedo decir que no se permite la corrupción, todavía hay abajo porque se está limpiando de arriba para abajo, como se barren las escaleras, pero arriba no hay y vamos a seguir limpiando de corrupción el gobierno”.

Acerca de las acusaciones contra su hermano, Pío López Obrador, @lopezobrador_ dice que si se encuentra responsable, sea castigado: "Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, ni con los miembros de la familia, yo ya no me pertenezco". pic.twitter.com/Dlps8YCN5U — Animal Político (@Pajaropolitico) October 7, 2021

Ayer, con seis votos a favor y uno en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral rechazó la propuesta del magistrado José Luis Vargas, para revocar las denuncias contra Pío López Obrador, por los videos donde aparece recibiendo dinero en 2015.

La propuesta de Vargas también incluyó la revocación de las denuncias contra David León, quien presuntamente aparece entregando el dinero al hermano del presidente.

El 20 de agosto de 2020 se dio a conocer que el hermano del mandatario Pío López Obrador, fue grabado recibiendo dinero supuestamente para fortalecer a Morena en Chiapas rumbo a las elecciones de 2018.

Los materiales los dio a conocer el portal Latinus. De acuerdo con dicho medio, en los videos se observa a David León, entregando dinero a Pío López Obrador en 2015, en al menos tres ocasiones. Según este reporte, los recursos fluyeron de ese modo durante año y medio.

En aquel entonces, refirió Latinus, David León era consultor y operador del gobierno de Chiapas, encabezado por Manuel Velasco. Según el mismo medio, fue el propio León quien grabó los videos.





