“Vacunación a menores no está sujeta a intereses particulares; resolución de juez no es definitiva”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la vacunación a menores de edad contra COVID estará determinada por lo que indiquen las autoridades de salud y sujeta a una política pública, no a “intereses de una persona o un grupo”.

Recientemente un juzgado ordenó al gobierno federal vacunar contra COVID-19 a todos los menores de 12 a 17 años, incluso a los que no tienen enfermedades graves.

La secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en Naucalpan, Estado de México, en funciones de jueza, Claudia Irene Gámez Galindo, concedió una suspensión definitiva a una menor de edad; la medida cautelar tiene efectos generales.

En su resolución, el juzgado dio 48 horas para que las autoridades sanitarias modifiquen la Política Nacional de Vacunación y consideren a todos los menores en la inmunización con Pfizer, la única autorizada hasta ahora para esas edades.

“Se hace hincapié en que los efectos de esta medida cautelar comprenden no solamente a la menor quejosa, sino a todas las y los menores de 18 años”, señala la resolución

Al respecto, López Obrador dijo que solo es la decisión de un juez, pero falta que se resuelva en otras instancias, por lo que no es definitivo.

Durante su conferencia matutina aseguró que el amparo protege a la persona que lo solicita pero no se puede hacer extensivo.

“No se puede definir una política pública a partir del interés de una persona o de un grupo. ¿Entonces para qué es el Estado y para qué es el Estado de bienestar? Legalmente esto se va a respetar pero al mismo tiempo se va a ir a la instancia correspondiente para aclarar”.

“Vamos a ser respetuoso de la legalidad (…) es una instancia, todavía no es cosa juzgada, no está terminado el proceso”.

.@lopezobrador_ dijo que la vacunación a menores contra COVID estará determinada por lo que digan autoridades de salud y sujeta a una política pública, no a "intereses de una persona o un grupo". pic.twitter.com/Eo46hLhihE — Animal Político (@Pajaropolitico) October 14, 2021

El mandatario reiteró que que no se niega aplicar la vacuna a los menores, “es que no hay una recomendación médica en ese sentido. Todavía no definen, porque si puede causar daño, entonces tenemos que esperarnos”.

AMLO autoriza 180 mdp para vacuna Patria

López Obrador adelantó que se autorizaron 180 millones de pesos para avanzar en la investigación de la vacuna mexicana contra COVID-19, Patria.

“Tiene todo el apoyo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el equipo de investigación. Acabamos de autorizar 180 millones de pesos para apoyar la investigación”, sostuvo.