Los 3 argumentos del juez para dejar en la cárcel a Rosario Robles y lo que sigue en el caso

La defensa acusó al juez de no justificar la decisión porque no era factible la prisión domiciliaria y anuncia que buscarán un nuevo amparo. Hija de Robles lamentó que no haya piso parejo en todos los casos. Se prevé que el juicio de la exfuncionaria se realice hasta el verano de 2022.