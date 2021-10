'¿Está muy cómodo?' AMLO crítica a las universidades que no han regresado a clases presenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a las universidades por no regresar a clases presenciales, aunque ya están vacunados los maestros, por lo que les hizo un llamado para retornar a las aulas.

En conferencia de prensa matutina, afirmó que ya quedó de manifiesto que no hay riesgos graves para alumnos.

Aseguró que estar solo sometido a los sistemas de internet es tóxico y enajenante, y que es necesaria la comunicación y el debate en el aula de clases.

“¿Por qué se demoran las universidades en el regreso a clases?, ¿Por qué muchas universidades no regresan a clases y escuelas públicas que no están regresando a clases? ¿por qué razón? Está muy cómodo para quien está recibiendo su dinero y está en su casa y no corre ningún riesgo, nos vamos a acostumbrar a eso, todo eso significa atraso.

“Es un llamado a los sindicatos de las universidades, es un llamado respetuoso a las autoridades universitarias y también a los estudiantes, ya vamos a reunirnos, a reencontrarnos en las aulas, es un llamado respetuoso porque nos hace falta, es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet, llámese como se llame. Hay que leer”, dijo.

Esta mañana, @lopezobrador_ hizo un llamado a sindicatos, autoridades universitarias y estudiantes a regresar a clases presenciales: "es tóxico, enajenante, estar solo sometido a los sistemas de internet". pic.twitter.com/pTJkyy8q89 — Animal Político (@Pajaropolitico) October 7, 2021

López Obrador señaló que no podemos acostumbrarnos a que no haya clases presenciales y que estén las escuelas cerradas; adelantó que el próximo martes se dará un reporte sobre el número de contagios de COVID tras el regreso a las aulas.

El 30 de agosto, las escuelas de educación básica reanudaron las clases presenciales en todo el país tras un año de confinamiento por la pandemia de COVID.

Lee: En semáforo amarillo, UNAM autoriza clases presenciales para realizar prácticas

En otro tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los universitarios y académicos para que haya un movimiento por la reforma y la renovación en el manejo de los fondos de las universidades pública porque, dijo, hay “mafias que dominan” en éstas.

Aseguró que existen en las universidades caciques que escogen a los rectores y manejan el presupuesto de forma discrecional.

“Si pueden hacerlo los mismos universitarios, porque se dan casos donde hay mafias que dominan en las universidades públicas, así como existen los líderes charros, ya cada vez menos en los sindicatos, así también existen caciques que dominan en las universidades, ellos ponen a los rectores, es lo más antidemocrático que puede haber y manejan el presupuesto a sus anchas, de forma discrecional”, dijo.