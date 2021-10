EU autoriza combinar vacunas Pfizer, Moderna y J&J como refuerzos contra la COVID

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aprobó el miércoles el uso de una vacuna contra la COVID-19 diferente a la recibida en primera instancia como dosis de refuerzo, informó la agencia en un comunicado.

También aprobó las vacunas de refuerzo de Johnson & Johnson para todas las personas mayores de 18 años, y las de Moderna para determinadas poblaciones de riesgo, entre ellas los adultos mayores.

“La FDA ha determinado que los beneficios conocidos y potenciales del uso de una sola dosis de refuerzo distinta pesan más que los riesgos conocidos y potenciales de su uso en poblaciones elegibles”, explicó en el comunicado.

Las vacunas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson están autorizadas en Estados Unidos. Ahora se puede usar una sola dosis de cualquiera de ellas como refuerzo de la vacunación primaria, aunque sea de un laboratorio diferente al de la vacunación recibida inicialmente.

Individuals who received #Moderna as their primary series 6+ months earlier are eligible for a booster if they are:

➡️ 65+ years old, or

➡️ 18-64 years old at high risk of severe COVID-19, or

➡️ 18-64 years old with frequent institutional or occupational exposure to SARS-CoV-2

— U.S. FDA (@US_FDA) October 20, 2021