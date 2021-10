“Hay que hacer una investigación”: dice AMLO sobre funcionarios implicados en Pandora Papers

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “hay que hacer una investigación” hacia los funcionarios y exfuncionarios que tienen fortunas en paraísos fiscales, como reveló la investigación de “Pandora Papers”.

Según la investigación, son más de 3 mil mexicanos los que tienen estas fortunas, pero destacan algunos personajes como el exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer Ibarra; el senador por Morena y empresario minero, Armando Guadiana; el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, y Julia Andaba Lemus, pareja del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett.

Lee más: Pandora papers. Políticos mexicanos y sus familias mueven fortunas a paraísos fiscales, revela investigación

En conferencia de prensa matutina, el presidente reconoció que estaba enterado de la investigación “Pandora Papers” porque el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis le comentó sobre la investigación y le dijo que le robaron el dinero por el que se le denuncia.

“Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque me vio el secretario Arganis y me dijo estoy preocupado porque me pidieron informes sobre un dinero que se deposite en un fondo y fue al extranjero y ese dinero inclusive me lo robaron”, contó AMLO sobre la charla con Arganis.

El presidente agregó que tanto Arganis como los otros implicados tendrá que hacer la aclaración correspondiente por los Pandora Papers.

En el caso de Julio Scherer Ibarra, que el pasado 2 de septiembre dejó de ser el consejero jurídico de Presidencia, comentó que también tendrá que aclarar como los otros 3 mil mexicanos denunciados.

“Que además se sepa sobre cuánto dinero, cuando se depositó, en que despachos, porque estoy enterándome de que hay despachos en todo el mundo que son los que manejan todo este tráfico del dinero a los llamados paraísos fiscales … que se aclare el origen financiero”, agregó AMLO.

López Obrador también dijo que el envío de dinero a paraísos fiscales no es un asunto nuevo y que políticos como Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas también lo hizo en los años 90.

“La lista de los que sacan dinero para guardarlo en el extranjero, una lista grande y hay de todo, bueno, decirle a los jóvenes desgraciadamente no es novedad. Los que tiene ahora 20 años, no habían nacido cuando ya se había dado a conocer que el hermano del presidente Salinas, Raúl Salinas de Gortari, había sacado 100 millones de dólares utilizando un banco famosísimo”, expuso el presidente.