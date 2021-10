ITAM informa que aplicará exámenes presenciales; alumnos muestran inconformidad

El Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) informó este sábado que los exámenes finales del semestre serán 100% presenciales y que la asistencia a las aulas será obligatoria para un tercio de los estudiantes a partir de 2022.

“La decisión de tener exámenes presenciales está fundamentada en el principio de que durante las últimas semanas escolares del año se pueden aprovechar instalaciones de instituto por ser propias para estudio, para tener contacto con más estudiantes para el aprendizaje en grupo, acceso a la biblioteca y áreas de estudio, así como acercamiento con la facultad y laboratoristas para aclarar dudas de manera presencial”, señaló.

Lee: ‘¿Está muy cómodo?’ AMLO critica a las universidades que no han regresado a clases presenciales

La medida, justificó la universidad, se debe también a que las autoridades de la Ciudad de México informaron del cambio el color del semáforo epidemiológico a verde, y por ello, durante el cierre del ciclo escolar se podrán llevar a cabo algunas actividades presenciales.

El ITAM indicó que también se llevarán a cabo actividades presenciales para los estudiantes graduados del semestre otoño 2021.

En un comunicado, la universidad indicó que para la aplicación de los exámenes finales, del 6 al 18 de diciembre, el ITAM habilitará distintos espacios con las medidas de higiene y ventilación adecuada, así como una amplia área cubierta exterior con acceso a internet.

Agregó que para el semestre Primavera 2022 los exámenes parciales y finales serán presenciales y la asistencia a clases será obligatoria para una tercera parte de la comunidad cada semana, con base en el sistema de letra inicial del primer apellido.

“El día que te sea asignado deberás acudir a tus clases presencialmente. Nuevamente, los casos de fuerza mayor serán atendidos por las áreas correspondientes”.

Sin embargo, estudiantes de esta universidad criticaron la decisión anunciada, ya que argumentaron, no podrá ser acatada por diversos alumnos, entre ellos, los que viven fuera de la CDMX.

Otros más señalaron que no toda la comunidad estudiantil cuenta con su esquema completo de vacunación y es riesgoso, tanto para su familia, docentes y compañeros, al trasladarse en transporte público.

“Oye @ITAM_mx no todxs los foránexs tienen la opción de quedarse con alguien en cdmx por dos semanas y dudo que algún depa cercano quiera rentar por dos semanas además de que la mayoría de los lugares piden depósito y renta, es mucho gasto para presentar 5 exámenes”, escribió Karina como respuesta al mensaje del ITAM.

Oye @ITAM_mx no todxs los foránexs tienen la opción de quedarse con alguien en cdmx por dos semanas y dudo que algún depa cercano quiera rentar por dos semanas 😟además de que la mayoría de los lugares piden depósito y renta, es mucho gasto para presentar 5 exámenes

“No me parece justo para nadie en la comunidad. Queremos regresar, sí, pero no que el regreso genere más estrés e inseguridad. Y ni se hable del impacto a la comunidad foránea… Usen la empatía que tanto dicen tener antes de tomar este tipo de decisiones”, respondió Andrea Chávez.

No me parece justo para nadie en la comunidad. Queremos regresar, sí, pero no que el regreso genere más estrés e inseguridad. Y ni se hable del impacto a la comunidad foránea…

Usen la empatía que tanto dicen tener antes de tomar este tipo de decisiones.

— Andrea Chávez (@andreachavezs99) October 16, 2021