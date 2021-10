‘Es mejor dejar a expertos discutir’: OMS a AMLO sobre autorización de vacunas COVID

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar a sus expertos para que conozcan los procedimientos para la autorización de las vacunas contra la COVID y lo discutan.

Advirtió que la recomendación sobre las vacunas proviene de expertos calificados, apoyados de la evidencia y la ciencia

La semana pasada el presidente López Obrador informó que enviaría a la OMS una carta solicitando que aprueben la certificación de todas las vacunas contra el coronavirus que han demostrado ser seguras y eficaces.

Les pidió actuar con rectitud, sin tendencias políticas o ideológicas, sino en apego a la ciencia.

Tras ser cuestionado sobre el tema durante una conferencia de prensa donde se informaba del avance de la pandemia en el mundo, Adhanom Ghebreyesus señaló que la OMS siempre se basa en la ciencia y datos.

Dijo que no había escuchado quejas directamente de México, pero que, si tiene alguna preocupación, puede preguntar y mandar mensaje; aunque, advirtió, que lo mejor es dejar que lo discutan los expertos.

“Pueden mandar expertos para que vean nuestros procedimientos… si el presidente está tocando estos temas sin tener contacto con nuestros expertos, yo le diría que lo mejor es dejar que esto lo discutan los expertos”, dijo.

"Quiero asegurarle al presidente de #México @lopezobrador_ que nos basamos en datos y principios y nada más. La recomendación sobre las vacunas viene de expertos con las calificaciones adecuadas. Siempre usamos ciencia y datos. Se lo quiero asegurar a su excelencia".@DrTedros pic.twitter.com/AsMCl2ccbN — Noticias ONU (@NoticiasONU) October 21, 2021

El 13 de octubre, el presidente López Obrador señaló que la OMS debía apurarse “porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen autorización, que se han aplicado y han salvado vida, y lo más importante no hay reporte en el mundo que hayan causado daño.

Cuestionó ¿por qué no se les da la certificación? ¿por qué no han salido a argumentan de que no son aptas o conveniente esas vacunas? ¿por qué tanta demora?; señaló que es un tema de derechos humanos, universales.

"No tiene que haber tendencias políticas ni ideológicas": @lopezobrador_ hizo un llamado a la OMS para que apruebe el uso de todas las vacunas que han demostrado ser efectivas y que "no han causado daño". pic.twitter.com/uC0kBFsRZy — Animal Político (@Pajaropolitico) October 13, 2021

La OMS ha autorizado las vacunas de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac. Están pendientes Sputnik-V y CanSinoBio.