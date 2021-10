Pedir certificación de vacunación COVID para regresar al trabajo es ilegal: Salud

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que es ilegal que las empresas estén exigiendo a los trabajadores presentar el certificado de vacunación COVID para poder incorporarse a su empleo.

Señaló que en la legislación mexicana no existe justificación para ello y que la Secretaría de Salud no ha establecido como requisito que se deba de tener comprobante de vacunación para poder regresar al trabajo

“Si a alguien le están exigiendo el certificado de vacunación contra COVID como requisito para incorporarse a sus labores se está cometiendo una falta. No es legal condicionar el acceso al trabajo a las personas que no tengan esta condición”, dijo.

En conferencia de prensa matutina, indicó que los trabajadores, tanto de empresa privado o entidades públicas, pueden acudir ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para denunciarlo.

¿Por qué ha habido casos de personas que no pueden obtener su certficado de vacunación COVID completo y cómo se va a solucionar? Esto dijo @HLGatell. 🧾👇 pic.twitter.com/WyrNItM7kl — Animal Político (@Pajaropolitico) October 19, 2021

Recordó que el certificado de vacunación se implementó para facilitar el tránsito de personas viajera hacia otros países porque, dijo, “desafortunadamente” en muchos países se estableció el comprobante de vacunación como mecanismo para permitir el ingreso.

López-Gatell señaló que los certificados de vacunación no tienen errores al momento de imprimirlo, pero que ha ocurrido que las personas no pueden obtener el certificado completo o que no incluya la segunda dosis.

Dijo que estos casos son por un rezago en la captura en los registros en la plataforma nominal.

“Estamos analizando alternativas, una posibilidad que estamos explorando es un mecanismo rápido de certificación en donde las propias personas puedan contribuir al aportar, directamente en una plataforma, las pruebas de su vacuna, su papeleta, y con un mecanismo automatizado pueda incorporarse al certificado”, dijo.

Sobre la pandemia de COVID-19 en el país, el subsecretario informó que van 11 semanas consecutivas con reducción en incidencia de casos y que si se mantiene así para la siguiente semana “estaremos en el punto mínimo absoluto de la epidemia”.

Detalló que hasta ahora se han aplicado 112 millones 603 mil 277 vacunas contra el coronavirus en el país.

Ya se han aplicado 112 millones 603 mil 277 dosis aplicadas, que corresponden a 69 millones 301 mil 135 personas mayores de 18 años inmunizadas, informó el subsecretario de Salud. pic.twitter.com/aczxX0utVB — Animal Político (@Pajaropolitico) October 19, 2021