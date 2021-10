No hace falta ningún acuerdo en los oscurito ni moneda de cambio en reforma eléctrica: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay “acuerdos en los oscurito” ni moneda de cambio, con ningún partido, para la aprobación de la reforma eléctrica.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que la bancada del PRI exija destituir al director de la CFE, Manuel Bartlett, para aprobar la iniciativa, el mandatario afirmó que hay ninguna negociación.

En conferencia de prensa, aseguró que los funcionarios del gobierno federal acudirán a foros y a donde se requiera para explicar la iniciativa que envío al Congreso de la Unión, y que los legisladores deberán de decidir su voto con toda libertad.

“No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso no lo hemos hecho y no lo haremos. Aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad, los legisladores tienen que representar al pueblo y ellos van a contar con toda la información, ya está la iniciativa, pero si hace falta explicarla en foros o polemizar, debatir sobre los temas, los servidores públicos del gobierno federal van a asistir.

“No hace falta ningún acuerdo en los oscurito ni nada a cambio. Ellos van a tener que decir a la gente por qué votaron en favor de una postura o de otra, con toda libertad”, dijo.

Lee: ¿Plantas de CFE generan energía barata y limpia? Es engañoso lo que dice este spot de la reforma eléctrica

Señala @lopezobrador_ que informarán "a detalle" en qué consistió la Reforma Energética aprobada la administración pasada, para probar que las empresas tienen subsidios; sostiene que pagan tarifas más baratas. pic.twitter.com/kj8bsaZpDj — Animal Político (@Pajaropolitico) October 8, 2021

Recordó que el lunes, los integrantes del gabinete de energía acudirán a la conferencia matutina para explicar la iniciativa de reforma eléctrica.

En días pasados, el PRI informó que analizará los alcances de la reforma eléctrica y que impulsará foros temáticos, dentro de un parlamento abierto, para que especialistas, reguladores, el gobierno federal, la academia, las cámaras empresariales y los grandes y pequeños usuarios del sistema eléctrico nacional expresen su opinión.

En tanto, el PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la continuación de la alianza “Va por México” depende de la decisión del PRI sobre la reforma eléctrica, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.