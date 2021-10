‘En la UNAM no hay una sola corriente, yo nunca hice proselitismo’: responde Narro a AMLO

El exrector de la UNAM y exsecretario de Salud José Narro respondió a las críticas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en la universidad no existe una sola corriente de pensamiento y que como autoridad universitaria nunca hizo proselitismo.

“En la Universidad cabemos todos los que pensamos como pensamos y en la mayoría de los casos, lo hacemos dentro de lo que está establecido y se puede hacer mediante el debate, mediante la discusión, mediante el ejercicio de la libertad para pensar, para decir y para actuar sin afectar a terceros, pero con absoluta libertad”, dijo al diario Reforma.

Narro describió a la institución como un caleidoscopio en el que existe la libertad, respeto y pluralidad de ideologías, y llamó a López Obrador a entenderla como tal, además destacó que en la UNAM “por fortuna se cultiva con una gran y enorme libertad la diversidad de pensamiento”.

“Cuando yo he tenido militancia, lo he hecho en uso de mis derechos y lo he hecho en los sitios y en los gobiernos que corresponden. Como autoridad universitaria, nunca hice proselitismo partidista de ninguna naturaleza, porque hubiera fallado a mis convicciones”, expuso al diario.

“¿Dónde estaba la UNAM?”, cuestiona @lopezobrador_ respecto a los movimientos estudiantiles, como ‘Yo soy 132’. Y sobre sus afirmaciones previas sobre la institución dice: “qué bueno que hay polémica sobre esto”. pic.twitter.com/NsUsRdXNBS — Animal Político (@Pajaropolitico) October 22, 2021

La mañana de este viernes, el mandatario continuó con sus críticas a la casa de estudios, al asegurar que se ha “derechizado”.

“Imagínense el rector que todavía tiene mucha influencia, (José) Narro se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ninis, de los jóvenes, exrector de la UNAM, que ni estudian ni trabajan, algo ofensivo, pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec, estamos hablando del rector, claro, no todos los maestros afortunadamente están así, pero bueno, ¿dónde están los economistas de la UNAM?”, cuestionó el mandatario en su conferencia mañanera.

En febrero de 2016, Narro fue nombrado por el expresidente Enrique Peña Nieto como secretario de Salud.

Tres años después, el exrector renunció a la UNAM para participar en el proceso de elección de la dirigencia nacional del PRI.